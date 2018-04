Stiri pe aceeasi tema

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand…

- Catolicii și protestanții celebreaza azi Invierea Domnului, Sfintele Paști, cu o saptamana inaintea Paștelui Ortodox. De la balconul central al Bazilicii Sfantul Petru, Papa Francisc a rostit traditionalul mesaj 'Urbi et orbi', transmis in direct la TVR2.

- Credinciosii catolici sarbatoresc astazi Pastele. Potrivit recensamantului din 2011, 870.774 de cetateni romani s au declarat romano catolici, fata de 1.028.401 in anul 2002. In 2011, conform Institutului National de Statistica, din cei 684.082 de locuitori ai judetului Constanta, au declarat apartenenta…

- Catolicii din intreaga lume sabatoresc astazi Invierea Domnului. La Vatican aseara a fost oficiat o slujba divina speciala. In timpul serviciului divin, Suveranul Pontif a botezat opt adulti din Albania, Nigeria, Peru si Statele Unite.

- Dragi Frati si Surori in Cristos aflati in sarbatoare! Marea durere a inimii noastre este aceea ca nimeni nu a fost prezent la invierea lui Isus. Au ramas doar semne, cum ar fi piatra rostogolita, mormantul gol, giulgiul mototolit uitat acolo, din care a disparut trupul pe care il acoperea. Noaptea…

- Pentru doua miliarde de romano-catolici si protestanti din toata lumea este Paștele. In predica din ajunul Invierii, Suveranul Pontif i-a incurajat pe toti credinciosii sa-si depaseasca temerile si sa sfideze conventionalul.

- Sute de credinciosi au participat, sambata seara, la ceremonia de binecuvantare a focului in fata Bisericii Romano-Catolica „Sf. Mihail” din Cluj-Napoca si au luat lumina de la preoti, asistand la slujba de Inviere. La fel s-a intamplat si la Sibiu, unde slujba de Pasti este oficiata in trei limbi.

- CREDINTA… La Husi traieste cea mai mare comunitate catolica din judetul Vaslui, mii de credinciosi sarbatorind duminica Sfintele Paste! In spiritul unei bune intelegeri cu fratii ortodocsi, Pastele catolic va prilejui, ca in fiecare an, motiv de sarbatoare pentru toti locuitorii orasului, intrucat aproape…

- Papa Francisc afirma ca Iadul nu exista. Cel putin asta reiese dintr-un interviu acordat cotidianul italian La Repubblica in ajunul sarbatorilor pascale catolice. Sufletele celor care nu se caiesc dispar, ar fi declarat Suveranul Pontif.

- Credinciosii romano-catolici prezenti la Domul din Piata Unirii au asistat joi dimineata, in Joia Mare, la Liturghia Crismei, in contextul careia... The post Romano-catolicii celebreaza Vinerea Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Creștinii catolici celebreaza astazi Vinerea Mare. Anul acesta, Paștele catolic se celebreaza in data de 1 aprilie, in ziua in care ortodocșii sarbatoresc Duminica Floriilor. In Joia Sfanta, ieri, a avut loc Liturghia crismei, adica slujba sfintirii uleiurilor, cand peste 300 de preoti din toata dieceza…

- Papa Francisc a dezvaluit ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor. Cu prilejul unei vizite la o inchisoare din Roma, Suveranul Pontif, in varsta de 81 de ani, a stat de...

- Papa Francisc afirma ca Iadul nu exista. Cel putin asta reiese dintr-un interviu acordat cotidianul italian La Repubblica în ajunul sarbatorilor pascale catolice. Sufletele celor care nu se caiesc dispar, ar fi declarat Suveranul Pontif.

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Campania „Moto Iepurașul” a ajuns in acest an la cea de-a treia editie. Zeci de persoane defavorizate vor primi daruri de Paști de la motociclistii cugireni. Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, amintindu-ne de Mantuitorul care a murit pe cruce pentru noi. In același…

- "Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA. Mai mult, Suveranul Pontif a precizat ca, dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate…

- Pentru al zecelea an consecutiv, in seara Invierii, la Suceava va fi adusa Lumina Sfinta de la Ierusalim. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a spus ca au inceput pregatirile impreuna cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru ca focul haric sa ajunga in…

- Papa Francisc a facut declaratii surpinzatoare la audienta generala de la Vatican. Suveranul Pontif a spus, intre altele, ca mafiotii nu au cum sa fie buni crestini și ca, pentru catolici, Pastele este mai important decat Craciunul.

- Știm deja cum se sarbatorește Paștele la noi. Explozia de culori și veselie este atat de binecunoscuta și apreciata de romani, incat nimeni nu concepe sa nu fie alaturi de familie in aceasta zi magica. Ne decoram mesele cu aranjamente de Paște, pictam ouale roșii in familie și ne ajutam mamele sa gateasca…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" va fi reprezentata sambata, 24 martie 2018, la Ostermarkt, Targul de Pasti al sasilor bistriteni - Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii. Creatiile unicat sau de serie mica realizate cu multa maiestrie de catre artizanii locali…

- Asociația „Produs in Bistrița-Nasaud” va fi reprezentata azi, la Targul de Paști al sașilor bistrițeni, Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii, iar producatorii locali din județ vor infrunta vremea nefavorabila și va vor aștepta și azi, in apropierea Bisericii Evanghelice,…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Papa Francisc a condamnat exploatarea femeilor prin prostitutie. Spune ca este o crima impotriva umanitatii si o forma de tortura.Suveranul Pontif a facut aceste comenatrii intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri cu tineri veniti la Roma din mai multe tari.

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului,…

- Autor: Grigore ARBORE Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468), senior al cetatii Rimini, condotier cinic si aliat inafidabil, care in repetate randuri a incercat a se instapani peste parti ale tinuturilor aflate in posesia papalitatii (falsa “Donatio Constantini”), a fost prezentat contemopranilor…

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare - perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta -, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana "neincredere" informeaza AFP. "Este trist sa constati…

- Papa Francisc, mesaj pentru catolici in Postul Paștelui. Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta – lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana…

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- Credinciosii din Parohia Carna, judetul Dolj, au trait in Duminica a 32-a dupa Rusalii bucuria duhovniceasca de a-l avea in mijlocul lor pe Inaltprasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, care a savarsit Sfanta Liturghie la altarul bisericii parohiale, ...

- Papa Francisc este foarte îngrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Suveranul Pontif a declarat, la bordul avionului papal, ca este foarte îngrijorat, mai ales în urma alertei false din Hawaii, când populatia a fost înstiintata ca o racheta se îndreapta…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un statu quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP. Suveranul Pontif a…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Primul pe lista e bradul din fata Palatului Administrativ, care a fost despodobit, dar s-a lucrat si la inlaturarea instalatiilor luminoase din lateralul si din spatele acestuia. Actiunea se va extinde, zilele urmatoare, si in celelalte zone din oras care au fost decorate de sarbatoare. Apoi… ne pregatim…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei &i...

- Sute de credinciosi au venit, sambata, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia pentru slujba de Boboteaza, dar mai ales pentru a-si lua agheasma, apa sfintita despre care oamenii cred ca le apara casele si familiile de rele. Unii dintre credincioși au venit insa cu plase pline cu sticle ca sa ia apa…

- Aproximativ 10.000 de oameni au mers, azi, pe faleza Cazonului din Constanța, unde Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, împreuna cu un sobor de preoți, a oficiat slujba de sfințire a apei, apoi, conform tradiției, a aruncat trei cruci în mare, acestea fiind recuperate de tinerii…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan Botezatorul. Programul Arhiepiscopiei Tomisului: Ajunul Bobotezei Vineri, 5 ianuarie ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; ora 7.00, Arhiepiscopul…