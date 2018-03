Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Sarbatoare mare, duminica, pentru intreaga suflare ortodoxa, si una din randul celor dedicate Maicii Domnului. An de an, pe 25 martie se celebreaza Buna Vestire, Blagovestenia sau Ziua Cucului (ziua in care traditia spune ca aceasta pasare canta pentru prima oara in an-n.n), cum mai este cunoscuta in…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul…

- Credinciosii romano-catolici sarbatoresc astazi duminica Floriilor. In satele din Ardeal, oamenii aduc la viata traditii sasesti stravechi. Si in Bucuresti va fi o procesiune pana la catedrala Sfantul Iosif.

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba.

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba. Circulatia…

- Buna Vestire, sarbatoare randuita in cinstea Maicii Domnului, este praznuita de Biserica Ortodoxa la 25 martie, dar și de greco-catolici. La romano-catolici sunt floriile. Sarbatoarea Bunei Vestiri, denumita popular Blagovestenie, aminte...

- Credincioșii ortodocsi, dar și cei catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, praznicul care face trimitere la ziua in care... The post Sarbatoarea Bunei Vestiri – Ziua Cucului si a prevestirilor appeared first on Renasterea banateana .

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Credinciosii care tin post au, duminica, dezlegare la peste. Preotii spun ca sarbatoarea Bunei Vestiri, cinstita în fiecare an pe 25 martie, este considerata un praznic împaratesc, motiv pentru care se manânca peste.

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre cei mai noncomformiști și controversați oameni din radio și televiziune. CV-ul sau este, insa, unul impresionant. Jurnalistul a fost gasit fara suflare, in locuința sa, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Cine a fost Andrei Gheorghe. Fostul om de televiziune…

- Pline de gropi si cu trotuare dezastruoase. Asa arata majoritatea strazilor din orasul Balti. Situatia devine si mai deplorabila atunci cand ploua, iar craterele de pe drumuri se transforma in lacuri.

- Masura a atras reactia Institutiei Prefectului Covasna care a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca l-a somat pe primarul din Sfantu Gheorghe sa respecte legea privind arborarea drapelului national al Romaniei si sa intre in legalitate pana miercuri respectiv sa arboreze si tricolorul pe strazile…

- FLORIILE 2018. Suntem deja la în luna martie și, mulți dintre noi ne întrebam când sunt Floriile 2018. Ei bine, Duminica Floriilor, sarbatorita cu o saptamâna înainte de Paștele 2017 va pica pe 1 aprilie.

- Un autobuz de calatori nou-nouț marca Guleryuz Cobra GD 272 LF, de culoare gri, se afla de cateva zile in probe de circulație pe strazile municipiului Alba Iulia. Este vorba despre un autobuz cu motor Mercedes fabricat anul trecut, avand o capacitate de 28 de locuri pe scaune, 68 de locuri in picioare…

- In Capitala, aproape 90% dintre arterele principale au fost curatate complet, sustine primarul general Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice “se fac eforturi” sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata…

- A doua zi de iarna la Timișoara, de doua ori mai multe utilaje pentru curațarea strazilor. Sunt 14 mașini care acționeaza cu lama și impraștie clorura de sodiu, pentru a indeparta zapada și a combate poleiul.

- In Bazinul Delfinul din Arad, echipa de polo Corona Sportul Studențesc a susținut o dubla partida contra celor de la AMEFA, contand pentru etapa a 11-a a Superligii Naționale. Brașovenii s-au impus in ambele jocuri, cu scorul de 13-7, respectiv 15-2. Faptul ca diferența a fost atat de clara in revanșa…

- Insolvența companiei TIM din Cluj care trebuia sa execute lucrarile pe proiectul societații Nova Apaserv pentru extinderea rețelei in municipiul Botoșani a facut ca Elsaco sa subcontracteze aceste intervenții.

- In aceasta seara, la Roma, in meciul cu Lazio, vicecampioana Romaniei, Steaua București, va incerca sa se califice in optimile de finala ale Europa League. Dupa victoria de la București, scor 1-0, gol Gnohere, antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a spus ca italienii pastreaza, in ciuda infrangerii,…

- Am intrat in postul Postul Pastelui, cea mai aspra perioada in care credinciosii au ocazia sa devina mai smeriți și sa se adanceasca mai mult in rugaciune. Postul desi este cel mai aspru de peste an, fara carne si lactate, avand doar doua zile de dezlegare la peste, in 25 martie, de Buna Vestire si…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- ”In Blue” este o coproductie romano-olandeza despre relatia care se formeaza intre Nicu, un adolescent care traieste pe strazile din Bucuresti, si o stewardesa din Olanda, pe nume Lin. Regizat de Jaap van Heusden, filmul este o drama care vorbeste despre ambiguitatea sentimentelor, dar si o marturie…

- Nationala Under 19 a Romaniei s-a reunit, luni, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia si se va pregati in localitatea ilfoveana pana vineri, 9 februarie, cand lotul convocat de selectionerul Adrian Boingiu se va deplasa intr-un cantonament in Spania, acolo unde va juca doua meciuri amicale, ambele…

- Un scurt film cu un caine legat de un taximetru in miscare, in Cluj, au fost fost facute publice pe Facebook spre uimirea internautilor. Persoana care a postat imaginile spune ca patrupedul nu ar fi fost urcat in masina ”pe motiv ca este...

- Troleibuze oprite in centrul Bucureștiului din cauza unei pene de curent Arhiva Foto: captura Youtube În Capitala, pe bulevardul Elisabeta, troleibuzele sunt oprite pe ambele sensuri, pe prima banda - din cauza unei pene de curent. Problemele sunt între Universitate si Mihail Kogalniceanu. …

- Imagini incredibile au fost surprinse in apropiere de aeroportul Otopeni, intr-o statie taxi. Un taximetrist s-a luat la cearta cu clientii lui din cauza bacsisului prea mic pe care l-a primit. Si a inceput sa-i ameninte cu un pistol pe care l-a scos din portbagaj, scrie a1.ro.

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, intre orele 9 și 17, alimentarea cu apa a cartierului Freidorf va fi afectata de o intervenție majora la o conducta principala de apa. Se va lucra la intersecția strazilor Anton Bacalbașa și Nicolo Paganini. In intervalul orar anunțat se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa si s-a ales cu o muscatura zdravana la picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor .

- Jugurtha Hamroun (28 de ani), fostul jucator de la FCSB, a reușit o dubla in meciul caștigat de Al-Sadd pe terenul lui Al-Gharafa, scor 4-0. Fostul stelist a deschis scorul in minutul 33, iar in prelungirile primei reprize a stabilit scorul pauzei. Celelalte doua reușite au purtat semnatura lui Al Haidos,…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate, a derulat, in perioada 20-21 ianuarie a.c., activitați de deszapezire și combatere a poleiului in municipiul Ploiești. Astfel, sambata, 20 ianuarie 2018, in intervalul orar 19.00-07.00,…

- In Capitala, pe parcursul noptii, Exdrupo a interveni, cu 64 de autospeciale la curatarea strazilor si a imprastiat material antiderapant pe arterele pe care circula transportul public si pe caile de acces catre suburbii.

- Zapada care a cazut in ultimele ore i-a scos pe drumari la munca. In Capitala, acestia au lucrat toata noaptea si au imprastiat material antiderapant. Muncitorii continua deszapezirea strazilor si la aceasta ora.

- Peste 50 de utilaje de la societatea edilitara Ecosal actioneaza marti, pe strazile municipiului Galati, pentru deszapezirea orasului afectat de ninsoarea care a cazut in cursul noptii, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al administratiei locale. Potrivit sursei citate,…

- Dubla manșa dintre Timișoara Saracens și Batumi a adus o prima victorie europeana in acest an pentru banațeni. Partida jucata in Georgia, pe un stadion rudimentar, s-a terminat cu victoria timișorenilor, cu 11 – 6. Prima repriza a fost una saraca in faze clare, iar la pauza scorul…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Update: Organizatorii anuntasera ca partida ar putea sa inceapa la ora 10:45… Ploaia nu contenește la Shenzhen, s-a anunțat alta ora, prezumtiva, de declanșare a ostilitaților sportive (11:30)… Ultima decizie: finala de simplu se disputa indoor (pe teren acoperit), de la ora 12:40/peste patru ore și…

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat intreaga tara, iar amanuntele care ies acum la iveala sunt de-a dreptul terifiante. Moartea celor doi i-a socat pe prietenii lor, care ii stiau drept niste soti educati, care se iubeau enorm.Citeste si: Un celebru fost senator SOCHEAZA din nou: Ce dezvaluiri…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in aceste zile au depistat trei persoane care se deplasau cu vehicule cu carutele prin oraș, in zone in care acest lucru nu este permis și, in plus abandonau deșeuri pe domeniul public. Un astfel de caz a fost sesizat de cetațeni pe strada General Magheru. Tot in…