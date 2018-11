Stiri pe aceeasi tema

- Postul Craciunului Ortodox și Catolic in 2018 va incepe anul acesta cu o zi mai devreme fața de anul trecut. Decalajul apare in calendarul creștin ortodox in urma calculelor sarbatorilor religioase din acest an. Postul Craciunului, care se aplica in egala masura și ortodocșilor dar și catolicilor, este…

- Postul Craciunului, al doilea ca importanta dupa cel al Pastilor, incepe anul acesta pe 14 noiembrie si se incheie pe 24 decembrie. Cea mai aspra zi de postire pentru sarbatoarea Craciunului este ajunul Nasterii Domnului. Credinciosii lasa sec pe 13 noiembrie, aceasta fiind ultima zi in care se consuma…

- Ca in fiecare an, in aceasta perioada, credincioșii din toata lumea se pregatesc cu post și rugaciune sa intampine sarbatoarea venirii pe lume a Mantuitorului. Iata cand incepe Postul Craciunului 2018 și ce mancam in aceasta perioada. Sarbatorile de iarna se apropie cu repeziciune și in curand vom…

- Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza meteo pentru perioada 29 octombrie - 11 noiembrie. Intr-un moment in care toata Romania, traverseaza o perioada neobișnuit de calda pentru data din calendar, mulți se intreaba cand vor veni, totuși, primele ninsori. Vestea data de meteorologi este una buna.…

- Crestinii il sarbatoresc astazi pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, martir crestin din secolul al IV-lea. In traditia populara, sarbatoarea Sfantului Dimitrie marcheaza sfarsitul verii pastorale, fiind numita si Samedru sau Ziua Soroacelor. Cu ocazia acestei sarbatori, romanii aprind…

- Primaria Craiova a dat startul inscrierilor de proiecte pentru acordarea de finanțari nerambursabile din fondurile bugetului municipiului in conformitate cu prevederile legii privind regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitați nonprofit de interes general. Perioada…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul. Credinciosii…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul.