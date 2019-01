Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, sarbii din Timișoara au aprins trunchiul de stejar in curtea Catedralei Ortodoxe Sarbe din zona Pieței Unirii din Timișoara. Cu cat flacarile se inalța mai mult, cu atat se crede ca este mai indurator Dumnezeu cu fapturile Sale. Credincioșii sarbi asista la slujba vecerniei, iar la…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Daniel a oficiat astazi Slujba Aghiasmei Mari Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Daniel a oficiat astazi, în fata resedintei patriarhale, Slujba Aghiasmei Mari. Sfintirea cea Mare a apei a avut loc, apoi, la finalul Liturghiei.…

- Credinciosii ortodocsii de rit vechi sarbatoresc maine Craciunul (Nasterea Domnului Iisus Hristos). Duminica seara, cea mai mare comunitate de sarbi din Romania, cea de la Timisoara, va aprinde “badnjakul”. In Romania, peste 120.000 de persoane sarbatoresc Craciunul dupa calendarul Iulian.

- Data de 5 ianuarie este o zi importanta in care praznuim Ajunul Bobotezei. In ajunul Bobotezei, credinciosii postesc si se pregatesc intr-un mod special pentru a intampina marele praznic. Acestia primesc preotul cu “botezul” sau cu “Iordanul”, care le binecuvanteaza ...

- Duminica, 6 ianuarie 2019, la sarbatoarea Botezului Domnului, dupa Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel va oficia Sfintirea cea Mare a apei (Slujba Agheasmei Mari) in fata Resedintei patriarhale (dupa ora 11.30). In curtea Catedralei patriarhale vor…

- O uriasa Scena a Nasterii Domnului, sculptata in nisip si realizata la scala naturala, si un brad adus din regiunea italiana Friuli au fost inaugurate vineri seara in piata Sfantul Petru din Roma, cu mai putin de trei saptamani inainte de Craciun, informeaza AFP. "Nisipul, material sarac,…

- Postul Craciunului Ortodox și Catolic in 2018 va incepe anul acesta cu o zi mai devreme fața de anul trecut. Decalajul apare in calendarul creștin ortodox in urma calculelor sarbatorilor religioase din acest an. Postul Craciunului, care se aplica in egala masura și ortodocșilor dar și catolicilor, este…

- Oamenii nu mai contenesc sa vina in ajun de sarbatoare si sunt pregatiți sa stea si toata noaptea sa se roage la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva . Vremea ține cu pelerinii de data aceasta. Mai sunt 24 de ore pana la slujba de praznuire. Reporterul Libertatea Andreea Archip este la Iași și transmite…