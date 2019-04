Stiri pe aceeasi tema

- A ramas mai puțin de o luna pana la vacanța de Paște 2019 și in curand vor incepe pregatirile pentru una dintre cele mai importante sarbatori creștin ortodoxe, Invierea Domnului. Cand incepe și cat dureaza vacanța de Paște. Invierea lui Iisus Hristos este cea mai mare sarbatoare a credinței creștine,…

- Credincioșii catolici sarbatoresc Floriile astazi Floriile, sarbatoare care reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana inaintea Sfintelor Pasti. Motivul pentru care duminica dinaintea Paștelui se numește duminica Floriilor este acela ca Iisus Hristos…

- INVITATIE - Luni, 29 aprilie 2019, a doua zi a Sfintelor Pasti, Inalt Preasfintitul Mitropolit ANDREI al Clujului, v-a oficia Sfanta Liturghie, insotit de preoti si diaconi la biserica parohiei "BISTRITA SUBCETATE" din Bistrita, zona ANL, incepand cu ora 9. Credinciosii dornici de a trai mai intens…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane atrage atenția ca in „era videocrației” prin intermediul rețelelor de socializare se nasc tendințe idolatre, narcisiste, saraceste comuniunea dintre oameni, iar persoana umana nu este prețuita la adevarata valoare, ca fiind icoana sau chipul lui Dumnezeu. In…

- Crestinii ortodocsi au intrat de ieri in Saptamana Alba sau a branzei. Este saptamana care precede Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, cel mai aspru si cel mai lung dintre cele patru mari posturi de peste an randuite de Biserica Ortodoxa. Postul Sfintelor Pasti dureaza 40 de zile, la…

- CALENDAR ORTODOX 2019, MOSII DE IARNA 2019, SAMBATA MORTILOR: In fiecare an, in sambata dinaintea Duminicii Infricosatoarei Judecati, in bisericile si cimitirele ortodoxe se va face pomenirea celor adormiti. In aceasta zi, care anul acesta cade pe 5 martie, cunoscuta si sub denumirea populara de…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce un detaliu șocant a ieșit la iveala, in Vrancea! Mai bine de o mie de credincioși au recurs la un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat, totul in numele credinței!

- Cand incepe Postul Paștelui ortodox in 2019. Postul Paștelui este cel mai aspru din an, iar sarbatoarea Sfintelor Paști este cea mai importanta sarbatoare religioasa din an. Potrivit calendarului bisericesc, Postul Mare, așa cum mai este numit Postul Paștelui, incepe pe data de 11 martie 2019 și se…