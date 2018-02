Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii din industria farmaceutica spun ca sumele platite de ei pana acum depașesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Avem cel mai prost sistem de sanatate din UE, arata Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raportul pe anul 2017 clasandu-ne pe ultimul loc din 34 de state analizate. Rezultate slabe au fost evidențiate la majoritatea indicatorilor importanți luați in calcul pentru realizarea clasamentului:…

- Mai multi parinti au solicitat, ieri, in fata sediului Ministerului Educatiei din Capitala, oprirea desfiintarii Liceului Tehnologic „Henri Coanda“ de la Ramnicu Valcea. Potrivit Mediafax, presedintele federatiei asociatiilor de parinti acuza interese imobiliare si spune ca doua licee se vor ...

- Sportivii rusi privati de Jocurile Olimpice 2018 de catre o comisie independenta alcatuita de Comitetul International Olimpic (CIO) au fost exclusi din cauza unor "serioase indicii" de dopaj, a anuntat miercuri presedintele CIO, Thomas Bach. "Daca un anume sportiv nu se afla pe lista,…

- Apelul a fost lansat pe Facebook, sub titlul "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti""In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii președintelui Iohannis..Suspendarea președintelui Iohannis…

- Denunțul are legatura cu declarația pe care Mihai Tudose a facut-o despre arborarea steagului Ținutului Secuiesc in regiunea unde maghiarii solicita autonomie. revenim cu detalii

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Cel puțîn 20.000 de persoane au manifestat sâmbata, la Viena, împotriva coaliției dintre dreapta și extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna în Austria și care este criticata pentru pozițiile privind imigrația

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 57 WTA), surpriza placuta a startului de sezon din WTA, joaca in aceasta dimineața prima finala a carierei. Romanca o infrunta in ultimul act de la Hobart pe jucatoarea belgiana Elise Mertens (22 de ani, 36 WTA). Duelul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi…

- Osorio Chong a facut acest anunt in cadrul unui discurs tinut la Ciudad de Mexico, unde a participat si presedintele mexican Enrique Pena Nieto, care l-a numit pe Chong in functie in 2012. Presedintele Nieto a declarat ulterior ca Alfonso Navarrete, liderul Partidului Institutional Revolutionar,…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care il acuza de compromiterea intereselor justitiei, in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT.

- Peste 100 de persoane au reluat protestul tacut, luni, in fata sediului PSD Sibiu, cerand retragerea modificarilor la legile justitiei. “Lupta cu inamicii statului de drept este mai intensa ca niciodata”, spun protestatarii.Citeste si: Mocneste SCANDALUL in anul Centenarului! Declaratie CONTROVERSATA…

- Trezoreria Statelor Unite a anuntat, vineri, ca va impune sanctiuni impotriva a patru oficiali din Venezuela, pe motiv ca acestia ar fi fost implicati in represiunile luate de regimul condus de Nicolas Maduro asupra poporului venezuelean, relateaza The Hill.

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Subiectul privitor la ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei nu se va pune in timpul Presedintiei bulgare a Uniunii Europene, pentru ca deja s-a decis ca acestea sa fie prelungite pana la sfarsitul lunii iulie 2018, a declarat, pentru postul public de televiziune de la Sofia (BNT), ministrul bulgar…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Revoluționarii turdeni conduși de Marian Popescu au depus azi o coroana la Monumentul ridicat in apropierea Primariei Turda și la troița situata peste drum, cu o zi inainte de manifestarile oficiale dedicate cinstirii memoriei eroilor Revoluției Romane, in semn de protest fața de autoritați. Read More...

- Aproximativ 200 de angajati ai uzinei Ford Craiova au declansat, joi, 21 decembrie, un protest spontan, ei fiind suparati pe Sindicatul Ford Automobile Craiova pentru modul in care le-a reprezentat interesele in relatia cu compania auto americana si, de asemenea, se arata suparati de ultima oferta a…

- Aproximativ trei sute de studenti ai Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti s-au adunat, miercuri, in curtea institutiei, participand la o manifestatie muta de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale. Studentii au adus cu ei cate o copie a Constitutiei…

- Magistratii Judecatoriei Craiova, ai Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj si cei ai Tribunalului Dolj si-au aratat, ieri, dezacordul fata de noile modificari ale Legilor justiției, Codurilor Penal si de Procedura Penala. In fata Judecatoriei Craiova au iesit, ieri, timp ...

- „Sarcina noastra incepand de astazi este sa facem legi intr-atat de clare incat sa nu mai poata fi abuzate vreodata de cineva. Pentru ca, in ultimul deceniu si mai bine, abuzul, inainte de a fi comis impotriva persoanelor particulare sau a oamenilor publici, a fost savarsit impotriva legii. Procurorii…

- Eliminarea Teodorei Sava din concursul X Factor inainte de marea finala, din data de 22 decembrie, a iscat un adevarat scandal pe rețelele de socializare. Din pacate, tanara, deși talentata și cu o voce extrem de apreciata, nu a reușiut sa stranga suficiente voturi pentru a intra in etapa finala. Publicul…

- Judecatorul roman, Cristi Danileț, anunta ca judecatorii si procurorii din toata Romania vor ieși astazi la protest. Ei vor manifesta, in fata instantelor, imbracati in robe, intre orele 12:00 si 13:00, fata de modificarile aduse la Legile Justitiei si Codurilor Penal si de Procedura Penala, a anuntat…

- Un nou protest de amploare in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii s-au strans incepand cu ora 17:00 in fata Guvernului pentru a manifesta impotriva PSD-ALDE care vrea sa modifice legile justitiei pana la finalul acestui an.Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii…

- Mai multe persoane participa sambata la o actiune de protest in fata sediului PSD Iasi, cerandu-le parlamentarilor social-democrati locali sa nu voteze legile justitie. Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris ”Ne-am…

- In pragul Craciunului, luna cadourilor aduce pentru micuții care vin pe lume in Timișoara speranța de viața. Organizația ”Salvați Copiii” Romania va dona marti echipamente medicale performante Secției de neonatologie din cadrul Maternitații ”Bega” a Spitalului Județean Timișoara, locul unde anual vin…

- Pe fondul lipsei unei strategii coerente de dezvoltare economica sociala a municipiului Constanta, autoritatea locala intentioneaza sa ne "jumuleascaldquo;, marind halucinant impozitele si taxele datorate de toti contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, in loc sa se preocupe de o mai buna…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Membri și susținatori ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au organizat o acțiune de protest vineri, 8 decembrie, in fața Centrul Skytower, unde prim-ministrul Pavel Filip și secretarul general adjunct NATO Rose Gottemoeller susțineau o conferința de presa cu prilejul inaugurarii Oficiului…

- Ultima zi a campaniei „16 zile de Activism pentru combaterea violenței impotriva femeii”, desfașurata in perioada 21 noiembrie – 04.decembrie, sub genericul ,,Fii un zid, nu face un zid!” s-a finalizat astazi, la Casa de Cultura și pe strazile orașului Cugir prin moment emoționante. Campania organizata…

- Social-democrații vor organiza un mitinguri de protest impotriva statului paralel și ilegitim, a anunțat duminica secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefanescu, la finalul unei reuniuni informale a conducerii partidului. Mitingurile PSD vor avea loc atat in București, cat și in țara, data…

- Tot mai multi medici ginecologi din Spitalul Targu Jiu refuza sa faca intreruperi de sarcina in postul Craciunului. „Nu se fac intreruperi de sarcina. Majoritatea ginecologilor respecta perioada de post. Este suficient t...

- Aproximativ 20 de persoane s-au strans și in seara de duminica, 3 decembrie, in Alba Iulia, in fața Prefecturii, pentru un nou protest impotriva legilor justiției, corupției și ”Revoluției” fiscale. In ciuda frigului patrinzator, ei și-au respectat programul și au plecat in marș, spre Cetate, scandand…

- Duminica, 3 decembrie, in fața Prefecturii din Alba Iulia este programat, de la ora 18.00, un nou protest impotriva corupției, a modificarii legilor justiției și a legilor fiscale. „Asemenea lui Ion Iliescu, care in 1990 chema minerii sa zdrobeasca Piața Universitații, Dragnea iși cheama trupele de…

- Sute de persoane au participat la marsul de protest impotriva violentei domestice, pentru a marca Ziua Internationala de Lupta impotriva Violentei asupra Femeii, stabilita la data de 25 noiembrie. Manifestarea a fost organizata de Primaria municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala,…

- Confederatiile sindicale se alatura, in premiera, societatii civile si cheama lumea in strada intr-un amplu protest fata de modificarea legilor justitiei si impotriva Revolutiei Fiscale. 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical…

- A devenit o tradiție ca in județul Dambovița, la inițiativa Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Targoviste, sa fie marcata, in fiecare an pe data de 25 noiembrie, Ziua internaționala pentru eliminarea violenței impotriva femeilor, printr-un “MARS DE PROTEST”. Primaria municipiului…

- Cateva sute de persoane s-au strans, joi, la un protest la Palatul Parlamentului, la apelul președintelui PNL, Ludovic Orban. Liberalii i-au chemat pe bucuresteni la protest la ora 11, in momentul ...

- Dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de PNL și alte formațiuni din opoziție impotriva Guvernului incepe sa fie dezbatuta in Parlament, pe fondul in care PSD și UDMR se abțin de la vot. Pe de alta parte, in jurul cladirii Parlamentului au inceput sa se adune cetațeni pentru a realiza un lanț uman de…

- Caz suspect de intrerupere de sarcina condiționata de șpaga, la Maternitatea Odobescu din Timișoara. Un medic a fost prins in flagrant de ofițerii DGA in timp ce primea mita de la o pacienta care dorea sa faca un avort.

- Un ginecolog de la Maternitatea „Odobescu” a Spitalului Municipal Timișoara a fost prins in flagrant, astazi, de catre ofițerii Direcției Generale Anticorupție la scurt timp dupa ce a luat șpaga 450 de lei. Medicul a incercat sa se scuze, spunand ca „am nevoie de bani sa-mi platesc chiria, cu ce sa-mi…

- Peste 200 de persoane au participat aseara la mitingul organizat de PNL impotriva actualului Guvern. Participanții la acțiunea de protest au pornit in marș din fața sediului PNL și s-au oprit in Piața Prefecturii din Targu-Jiu, acolo unde au scandat lozinci impotriva Guvernului Tudose. Primarul din…

- Peste 100 de membri si simpatizanti ai PNL si nu numai s-au adunat la aceasta ora in fata Prefecturii Olt- In urma cu putin timp, ei au ascultat motiunea de cenzura, pe care vor sa o depuna impotriva Guvernului. Aceasta ...

- Un nou protest impotriva coruptiei, a Guvernului si a modificarilor la Codul Fiscal au fost anuntat pe reteaua de socializare, pentru duminica, 19 noiembrie, de la ora 18.00, in fata Prefecturii Alba. Reamintim ca o manifestare similara s-a desfasurat duminica trecuta, la Alba Iulia, cand aproximativ…

- Aproximativ o suta de copii cu greutate mica din tot vestul țarii ajung, in fiecare an, la Maternitatea “Odobescu” a Spitalului Municipal Timișoara, iar medicii depun eforturi uriașe pentru a-i salva. Este vorba de micuți nascuți prematur, care sunt asistați sa ia in greutate intr-o secție care nu a…

- Timp de circa doua ore, iesenii au scandat constant lozinci impotriva Guvernului, principalele „tinte" fiind seful PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. „Rezistam, nu cedam!", „Romania, trezeste-te!", „Vrem anticipate, nu se mai poate!", „Veniti cu noi, va…