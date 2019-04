Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. La intrarea in lacasul de cult, Iohannis a transmis un mesaj, in romana, germana si maghiara, pentru cei care sarbatoresc Pastele, dar si urari de Florii.

- Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc, duminica, Pastele, sarbatoarea bucuriei, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Crediciosii ortodocsi serbeaza Floriile sau Duminica…

- Credinciosii catolici si protestanti sarbatoresc, duminica, Pastele, sarbatoarea bucuriei, cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Crediciosii ortodocsi serbeaza Floriile sau Duminica…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

- Credinciosii romano-catolici din Alba Iulia s-au adunat, sambata seara, la sarbatoarea Invierii Domnului la Catedrala „Sfantul Mihail” din Cetatea Alba Carolina. Intr-un cadru sobru și elegant, comunitatea romano-catolica, maghiara și nu numai celebreaza, ca in fiecare an, Paștele, dupa ritualul respectat…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa obisnuiesc sa mearga an de an la slujba de Inviere la Biserica Romano-Catolica „Sf. Treime” din Piata Mare a Sibiului. Slujba incepe sambata seara, la ora 21, si tine pana la miezul noptii. Familia prezidentiala este asteptata apoi si a doua zi la slujba…

- Credinciosii romano-catolici celebreaza, in aceasta ultima zi a saptamanii, Floriile. Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au mers dimineata la slujba oficiata la biserica din Sibiu, la fel cum se intampla, de obicei, in zile de mare sarbatoare, dar nu numai. Au venit si au plecat tinandu-se…

- Seful statului si sotia sa, Carmen, au sosit, duminica, in zona centrala a municipiului Sibiu, iar masina a parcat, ca de obicei, in Piata Mica. Pentru a intrat in biserica pe usa principala, situta in Piata Mare, cuplul prezidential a facut cativa pasi. Sotii Iohannis s-au tinut de mana ca…