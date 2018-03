Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și-a amintit, la Timișoara, despre perioada in care a fost prim-ministru și a susținut Sibiul drept Capitala Culturala Europeana, unde cladirile au fost renovate și s-a realizat un aeroport nou, printre alte investiții. Tariceanu spune ca pentru Timișoara…

- Implinirea la 27 martie 2018 a 100 de ani de la momentul in care Sfatul Tarii de la Chisinau a votat unirea Basarabiei cu Romania, ne-a oferit ocazia rememorarii acestui eveniment. Liceul Teoretic Teius in parteneriat cu Primaria, Biblioteca Oraseneasca, Casa de Cultura , Centrul de Informare Turistica…

- Marti, 27 martie 2018, ora 11.00, cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a organizat Conferinta ldquo;Mandria de a fi roman de o parte si alta a Prutului", la Colegiul Comercial ldquo;Carol I".Potrivit ISJ Constanta, invitatii…

- La invitatia doamnei Mariana Crișan, profesor pentru invațamantul primar din cadrul Colegiului Național „Preparandia – Dimitrie Tichindeal” si in baza parteneriatului dintre Universitatea de Vest...

- O pleiada de personalitați au fost prezente, ieri, a Huși, la simpozionul “Un secol de la unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei”. In fața unei sali arhipline, invitații au “predat” spectatorilor de toate varstele adevarate lecții de istorie. Sala mare a Primariei municipiului Huși a fost, ieri, neincapatoare…

- Prof. univ. dr. Sandra Evans din cadrul Universitatii din Tubingen (Germania) a vizitat, in data de 21.03.2018, la invitatia Conducerii Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad - prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele UVVG si prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universitatii, Universitatea…

- O noua editie, a 11-a, a Zilelor revistei “Caiete Silvane” va avea loc in perioada 29-30 martie, la Zalau. Pe parcursul a doua zile, vor avea loc lansari si prezentari de carte, intalniri cu scriitorii si o expozitie de fotografie. Manifestarea culturala este organizata de Centrul de Cultura si Arta…

- Manifestarea interactiva „Oua incondeiate”, ajunsa la a XVIII-a editie, organizata de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” și Centrul de Informare Turistica Iași se va derula in perioada 24 –25…

- In baza parteneriatului incheiat de Universitatea de Vest „Vasile Goldis” cu Primaria si Consiliul Judetean Arad, pentru dezvoltarea invatamantului medical, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedintele Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, a participat vineri 16.03.2018, alaturi de primarul…

- Muzeul Județean “Ștefan cel Mare”, alaturi de Consiliul Județean și in colaborare cu Primaria municipiului Vaslui, organizeaza manifestarea cultural-științifica “Peneș Curcanul – renumit erou vasluian”. Simpozionul va avea loc maine, incepand ora 11, la etajul al II-lea, Secția Personalitați, a muzeului.…

- Numarul 158 pe luna martie al revistei “Caiete Silvane” este disponibil online, la adresa caietesilvane.ro, varianta tiparita urmand sa fie distribuita de luni, 19 martie. In acest numar, contribuții la Centenar aduc Traian Vedinaș, Mircea Tomuș, Laszlo Laszlo, Marin Pop și Daniel-Victor Sabaceag. Copertele…

- Pe 25 martie 2018, Timișoara va fi din nou capitala sportului de masa din Romania, atunci cand 1.500 de alergatori amatori și de elita, naționali și internaționali, sunt așteptați la startul din Piața Unirii, la SportGuru Timisoaa 21K. Evenimentul sportiv propune alergatorilor amatori…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” in parteneriat cu Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, organizeaza, in perioada 13-29 martie 2018, cursuri de invațare a limbii italiene. Intalnirile se vor desfașura zilnic, incepand cu ora 16:30, in sala “Marin Sorescu” ...

- De acum inainte, cele 63 de sculpturi din Ungheni, realizate in cadrul tradiționalelor tabere de sculptura, vor fi insoțite de placuțe speciale, unde cei interesați vor putea gasi informația necesara cu privire la fiecare sculptura in parte: denumirea, autorul, anul crearii. ”Ne-am gandit ca este nevoie…

- „Curg” sentintele in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, un dosar amplu, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ultima persoana ajunsa pe lista celor condamnate este Ramona Gligor, profesor universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad,…

- Consiliul Judetean Arges, prin Muzeul Judetean, participa la editia din acest an a Targului de Turism Transilvania din Brasov cu proiectul privind diversitatea zonei montane a Argesului. Manifestarea se desfasoara intre 9 si 11 ...

- IKEA Romania sarbatorește Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii și susține efortul de a construi o lume incluziva și egala. Suntem o companie cu valori umaniste și credem ca egalitatea de gen este importanta pentru toți angajații și clienții noștri. Credem ca atunci cand oamenii au aceleași oportunitați…

- Primaria nu are teren sa faca o parcare publica de mari dimensiuni in centrul Timișoarei, dar șoferii se descurca! Nu e voie cu mașina spre Piața Unirii? Și ce daca? Oricum nu e nimeni sa va vada.

- O italianca fosta studenta la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad a fost condamnata de Tribunalul Arad la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare in dosarul ”Diplome de licența fara studii”. Fosta studenta, judecata pentru ca a dat mita unor profesori, a semnat un acord de recunoaștere…

- Prodecanul Facultatii de Stiinte Juridice din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad , conf. univ. dr. Florin Iosif Moldovan a trecut la cele vesnice, anunța Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, pe site-ul propriu. „De astazi (n.r. ieri, 28 februarie), comunitatea academica aradeana…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau le propune salajenilor de toate varstele și nu doar lor, ci și celor care ne viziteaza județul in acest an, un program desprins din “tiparele” obișnuite, acțiuni și activitați, multe dintre ele in premiera absoluta in Romania, toate atent concepute și alese in…

- Un autobuz expozitie dedicat evidentierii contributiei personalitatilor din Salaj la infaptuirea Romaniei moderne, ce va face inconjurul judetului si o carte interactiva cu pagini cu texte, imagini, animatii 3D si filmari cu cele mai reprezentative date biografice si informatii despre Iuliu Maniu…

- Universitatea din Oradea, in parteneriat cu Primaria Oradea, Prefectura Județului Bihor, Centrul de Transfuzie Sanguina Bihor, Societatea de Medicina Transfuzionala „Karl Landsteiner”, Plastor S.A., Ansamblul „Datini din Bihor”, Asociația „Folclor Fara Frontiere”, Select S.A., asociațiile studențești…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad. Proiectul editorial…

- In sedinta ordinara de ieri dupa-amiaza, alesii locali au pe ordinea de zi si proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Centru pentru Copii cu Autism si Sindrom Down.” Centrul va fi amenajat prin consolidarea si recompartimentarea…

- Catalin Constantin Zamfira, deputat PSD de Ilfov, a participat astazi, in calitate de membru și speaker, la Atelierul de lucru cu tema ”Stadiul actual și perspectivele in domeniul politicilor adresate promovarii coeziunii sociale in zona Marii Negre”, organizat la Palatul Parlamentului de Delegația…

- In buna tradiție statornicita, Cenaclul aradean maghiar „Toth Arpad” iși desfașoara ședințele literare, de cațiva ani incoace, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”. De-a lungul timpului membrii cenaclului au dezbatut aspecte legate de literatura, istorie, sociologie, arte, politica, personalitați,…

- Cinci echipe de elevi, reprezentand Scoala Gimnaziala Sinmihaiu Almasului, Scoala Gimnaziala “Iuliu Maniu” Zalau, Scoala Gimnaziala “Corneliu Coposu” Zalau, Liceul de Arta “Ioan Sima” Zalau si Liceul Ortodox “Sfantul Nicolae” Zalau, se intrec, in aceasta perioada in cadrul celei de-a doua editii a proiectului…

- O expozitie de grafica si pictura a elevilor sectiei de arta a Liceului Teoretic Apaczai Csere Janos din Cluj-Napoca va fi gazduita la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj incepand din 21 februarie. Proiectul "Peregrinari salajene" initiat de artistul plastic Szekely Geza, profesorul de desen…

- Cinci scoli vor lua parte la cea de-a doua editie a proiectului educational “Cool sa fii cool-t”, derulat de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau. Evenimentul din acest an are ca tema “Familia in perioada comunista” si isi propune apropierea tinerilor de valorile patrimoniale. Elevii de la…

- Vernisajul expoziției „Arata ca ești rar, arata ca-ți pasa!”, organizata cu prilejul Zilei Internaționale a Bolilor Rare 2018, s-a bucurat de prezența catorva zeci de participanți. Evenimentul a debutat astazi, de la ora 11, la Galeria de Arta „Ioan Sima” Zalau, expoziția putand fi vizitata pana la…

- Expoziția este organizata de Memorialul Ipotești in parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, Muzeul de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Centrul de Cercetare a Genocidului și a Rezistenței din Lituania și Muzeul Victimelor Genocidului (Lituania) și va fi prezentata de conf. univ., dr.…

- La inceputul lunii februarie, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad reia un proiect destinat seniorilor aradeni. Principalii beneficiari vor fi cei internați la Centrul de ingrijire pentru persoane varstnice de pe Calea Bodrogului, carora li se va oferi posibilitatea de a urma cursuri gratuite…

- Asociatia Romana de Istorie a Presei (ARIP), impreuna cu Universitatea de Vest "Vasile Goldis" (UVVG) Arad, organizeaza in 20-21 aprilie Congresul international de istorie a presei, avand ca tema "Presa Marii Uniri". 'Pusa sub genericul Centenarului Marii Uniri, manifestarea isi propune…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, instituție publica de cultura in subordinea Consiliului Județean Maramureș, va invita marti, 30 ianuarie, ora 13,00 (la sediul muzeului din Baia Mare, str. Monetariei nr. 1-3) sa participați la vernisajul expoziției „Istoria unui tezaur: tezaurul de…

- Articol preluat din saptamanalul CERTITUDINEA (disponibil in toata țara, in chioșcurile de ziare): Zilele trecute, am primit, la adresa mea de e-mail, un foarte interesant studiu semnat de domnul Profesor Eugen Stanescu, director la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova.

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 27-28 ianuarie 2018, Concursul interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Manifestarea, ajunsa la cea de-a XXI-a…

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale, din Ploiești și județ, organizeaza urmatoarele activitati cultural-educative: 22 ianuarie 2018 · Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Valenii de Munte,Valenii de Munte,…

- Marti, 23 ianuarie, ora 13,00, la sediul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures se va desfasura un moment evocator cu tema „Unirea Principatelor Romane. 24 ianuarie 1859”, moment esential in definirea Romaniei moderne, primul pas spre desavarsirea unitatii nationale. Evenimentul se inscrie…

- Biroul de Presa al Primariei Galati anunta ca, in data de 20 ianuarie 2018, intre orele 10:00 - 13:00 va fi blocata circulatia pe strada Brailei, intersectia cu strada I.L. Caragiale si strada Brailei pana in strada Al. Cernat. In memoria tuturor militarilor romani din Primul Razboi Mondial vor fi trase…

- Biblioteca Judeteana “Ionita Scipione Badescu” Salaj a lansat luni, 15 ianuarie, de Ziua Nationala a Culturii, o invitatie la cunoastere, meditatie, imaginatie si creativitate, materializata intr-un concurs national de creatie litarara: “Romania la 100+100”. “In 2018 suntem chemati sa recitim paginile…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, prin prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universitatii, i-a prezentat la sfarsitul anului 2017, printr-o adresa, ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, principalele proiecte si manifestari nationale si internationale ale UVVG dedicate…

- Evenimentul va avea loc luni, pe 15 ianuarie, de la ora 10.00, la sediul Centrul pentru persoane varstnice - Directia de Asistenta Comunitara Iasi, din Aleea Rozelor nr. 20. Evenimentul este organizat impreuna cu Asociatia „AFECT", Caminul pentru persoane varstnice „Sfintii Imparati Constantin si Elena"…

