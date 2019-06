Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Targu-Jiului a lansat, luni, intr-o scurta conferinta de presa, noi critici la adresa liderului PNL dupa ce, duminica, i-a cerut demisia pe pagina sa de socializare. Declarația lui Ludovic Orban facuta, sambata, la Mediaș, in județul Sibiu, cum ca orice venit trebuie impozitat și ca nu i se…

- Institutia Prefectului Județului Alba a atacat in instanța doua hotarari ale Consiliului Local Alba Iulia, care prevad alocarea a 19,6 milioane de lei catre Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, pe anul 2018 și 2019. Motivul pentru care cele doua hotarari sunt atacate…

- Eram student in anul IV cand am publicat acea carte și cand i-am facut lansarea in Facultatea de Construcții, unde invațam, alaturi de colegi, profesori ... The post ”Nu calitatea lipsește aici, ci solidaritatea…”, marturiseste scriitorul și jurnalistul Robert Șerban appeared first on Renasterea banateana…

- Ștefan Banica este emoționat ca va deveni tata a treia oara. Indragitul artist a vorbit despre venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau și a dezvaluit ce sentimente il incerca. Ștefan Banica, in varsta de 51 de ani, va deveni tata a treia oara, alaturi de soția sa, Lavinia Pirva. Artistul…

- Asociatia Participantilor in Fonduri de Pensii a anuntat ca solicita Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii obligatorii administrate privat, din Romania, in contextul masurilor impuse prin OUG 114. ”Asociaţia are în vedere în principal măsurile…

- Dupa ce Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", a facut un live pe internet alaturi de Mircea si a acuzat-o pe fosta concurenta ca vinde o dieta periculoasa, se pare ca relatia de prietenie dintre cei doi s-a spulberat.

- Deși ne aflam in Postul Paștelui, cand se presupune ca ar trebui sa fim mai buni și sa lasam rautațile, se pare ca unii oameni nu ințeleg deloc sensul cuvantului respect. Așa se face ca un intreg cimitir evreiesc din Vaslui a fost de-a dreptul vandalizat, iar teribiliștii și-au batut joc de zeci de…