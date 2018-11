Creatorul lui SpongeBob a murit la 57 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul creator al supereroilor de benzi desenate, Stan Lee, a murit la 95 de ani, lasand in urma lui creații care fac istorie și genereaza milioane de dolari: Spider-Man, Thor, Hulk, X-Men. Puțini știu, insa, ca scriitorul și desenatorul care a facut istorie avea origini romanești. Stan Lee a murit…

- Stan Lee a murit la 95 de ani, dupa ce starea lui de sanatate s-a degradat in ultimul an. Co-fondatorul editurii de benzi desenate Marvel Comics a lasat in urma o avere de 70 de milioane de dolari. O ambulanța a fost chemata, luni dimineața, la casa lui Stan Lee din Hollywood. Deși a fost transportat…

- Stan Lee, creatorul personajelor Spider-Man si Hulk, a murit luni, la varsta de 95 de ani, informeaza TMZ.Anunțul decesului a fost facut de fiica lui. O ambulanța a venit la locuința lui Stan Lee din Hollywood Hills, care l-a transportat la Centrul Medical Cedars-Sinai.

- Anunțul ca artistul a murit a fost facut, sambata, chiar pe contul lui de Facebook. Roy Hargrove a suferit un infarct, potrivit agentului acestuia. „Cu mare tristete si devastati de durere anuntam disparitia lui Roy Hargrove pe 2 noiembrie, la varsta de 49 de ani”, se precizeaza pe contul de Facebook…

- Tavi Clonda trece prin momente grele. Tatal lui a murit, vineri (12 octombrie). Anunțul trist a fost facut de artist in aceasta dimineața, printr-o postare pe Facebook. Tavi Clonda a publicat o imagine in care apare alaturi de tatal lui și un mesaj emoționant. Soțul Gabrielei Cristea este devastat…

- Celeste Yarnall, una dintre cele mai cunoscute actrite, a murit, iar familia și prietenii sunt in stare de șoc. Vestea a cazut ca un traznet asupra tuturor celor care o cunosteau. „Era magnifica in tot ce facea”, a spus sotul actritei Celeste Yarnall. Celeste Yarnall a murit la 74 de ani,…

- Doliu in Vietnam. Prexedintele tErii a murit. Tran Dai Quang, in varstE de 61 de ani, a incetat din viatE vineri. Anuntul trist a fost fEcut de agentia de presE oficialE a tErii, potrivit AFP.

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…