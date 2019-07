Creatorul experimentului social viral cu violența domestică: „Putem să dăm vina pe poliție, pe enșpe mii de lucruri, dar schimbarea din noi vine” Deși atatea organizații lupta impotriva violenței domestice , poporul roman inca traiește cu o mentalitate in care aceasta problema este normalizata. Oameni sunt atat de obișnuiți cu violența – in special cea infaptuita de barbați asupra femeilor – incat atunci cand o vad nu cauta sa o opreasca, ci pur și simplu trec mai departe. Putem sa spunem ca de vina este efectul bystander – acel efect in care un grup de oameni asista la o situație in care un alt om este in pericol și privesc de pe margine, gandind ca cineva trebuie sa intervina și sa il salveze. Rezultatul este un cerc vicios, in care toata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

