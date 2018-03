Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul piramidei financiare MMM, Serghei Mavrodi, a murit intr-un spital din Moscova, unde a ajuns, aseara, cu dureri de inima. Potrivit presei ruse, el s-a stins din viata in urma unui atac de cord. Mavrodi avea 63 de ani.

- Pachetul include acordarea a 380 de milioane de dolari statelor americane pentru achizitionarea unor masini de vot mai sigure si pentru imbunatatirea instruirii in domeniul securitatii cibernetice. Daca va fi aprobata, aceasta finantare va reprezenta prima masura concreta din partea Congresului…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

- Cetatenii din Crimeea si Sevastopol voteaza pentru prima data in alegerile prezidentiale din Rusia chiar in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea ilegala a Crimeei. Potrivit autoritatilor ruse, in Crimeea au fost deschise peste 1.200 de sectii de votare, iar in Sevastopol…

- Civilii din Siria continua sa fie atacati din toate partile. In timp ce in Ghouta de Est, raidurile aeriene sunt efectuate de regimul lui Bashar al-Assad si Rusia, regiunea Afrin este bombardata de Turcia. In ambele parti ale tarii, majoritatea victimelor sunt oameni neinarmați.

- Documente senzaționale au aparut in mega-dosarul DNA in care fiul fostului președinte al Moldovei și ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, au fost acuzați de șantaj! Iubitul Vicai a lui Pițurca a „negociat” milioane de euro invocand inclusiv numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. CANCAN.ro,…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata deAgerpres.…

- Puterea politica din Republica Moldova trebuie sa se dezvolte, iar partidele politice trebuie sa-și ridice ratingul singure, nu doar pe fonul popularitații Uniunii Europene, a Rusiei sau a Uniunii Eurasiatice. Declarația a fost facuta de Natalia Stercul, director de Programe…

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda a ceea…

- Un fragment de craniu cu ultimul molar superior stâng al unui mastodont Tetralophodon longirostris, ruda îndepartata a elefantilor, a fost descoperit într-o cariera de nisip din satul Verejeni, Telenești. Teodor Obada, cercetator stiintific la Institutul de Zoologie al Academiei…

- Recepția finala a noilor tancuri rusești ”Armata” se amana iar din cauza lipsei de fonduri și a problemelor tehnice, susține publicația The Times. Nu este inca un eșec in șirul altor proiecte militare din Rusia, ci un „eșec total al Ministerului Apararii al Rusiei”, comenteaza publicatia. Potrivit…

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Moldovei de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.PUBLIKA.

- Urmare misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din Alba au fost identificate o serie de abateri de la disciplina financiara in utilizarea banului public, care au generat prejudicii in suma de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimii 25 de ani, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR. Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia…

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimul sfert de secol, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR, transmite Bloomberg. Graţie solului fertil şi investiţiilor…

- Indolența autoritaților locale, nepriceperea unor funcționari și nu in cele din urma aranjamentele de tot felul sunt cauzele subdezvoltarii unor localitați care, deși au avut aprobate proiecte pe fonduri europene, au ajuns, in final, sa piarda banii pentru ca nu au respectat termenele impuse…

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial rus, interzice politiei rutiere sa retraga permisul de conducere judecatorilor, sa-i supuna etilotestului pentru stabilirea alcoolemiei si chiar sa le intocmeasca un proces verbal in cazul unei infractiuni rutiere. Singura posibilitate ramasa pentru politistii…

- Armistitiul din noiembrie 1918 pune capat Marelui Razboi ce s-a lasat cu cel putin 20 milioane de victime. Totusi, un inamic mai periculos a inceput sa loveasca fara sa tina cont de linia frontului si de puterea armelor.

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse. Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a declarat, in cadrul unui interviu acordat pentru BBC, ca Rusia vizeaza sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an, adaugand ca activitatea Rusiei de a se implica in afacerile interne ale altor state a ramas constanta,

- Aproape 250 de persoane participante la mitingurile organizate pe intreg teritoriul Rusiei in semn de protest fata de refuzul autoritatilor de a accepta inregistrarea candidaturii opozantului Aleksei Navalnyi, el insusi...

- Finlandezii au început sa voteze duminica în primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie câstigat de liderul în exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova,…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei, potrivit Rador care citeaza The Telegraph.

- Zeci de milioane de oameni sufera de boli in fata carora medicina actuala continua sa fie neputincioasa, in ciuda progreselor inregistrate in ultimele decenii. Unele dintre ele au fost cunoscute inca din antichitate, in timp ce altele, asa-numitele „maladii moderne” au fost descoperite abia incepand…

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- In medie, 18.000 de ruși mor anual in luna ianuarie din cauza consumului de alcool pe durata sarbatorilor de iarna, relateaza The Moscow Times, potrivit Digi24.ro.Datele statistice arata ca alcoolul este principala cauza a ratei crescute privind mortalitatea prematura in Rusia.

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a acceptat cererea UE de arbitraj cu Rusia, anunța portalul Politico, citand surse familiarizate cu acest caz. UE cere ca OMC sa recunoasca ca ilegala interdicția exportului de carne de porc introdusa de Rusia la inceputul anului 2014. Aceasta interdicție a fost…

- CHIȘINAU, 5 ian — Sputnik. Sarcina fiecarui stat consta în îmbunatațirea imaginii pe plan internațional. Acest lucru poate fi realizat cel mai des prin diverse proiecte cultural-umanitare, cum ar fi cinematografia. Orice mențiune care apare în filmele artistice…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Rusia a lansat o racheta Soyuz 2 care avea misiunea de a duce pe orbita un satelit Metero M, de ultima generatie, si alti 18 sateliti mai mici. Numai ca lansarea a fost un esec, iar rusii au pierdut legatura cu satelitii. Esecul a fost enigma pana zilele trecute, cand s-a…