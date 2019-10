Stiri pe aceeasi tema

- "Asa cum am facut si in cursul altor vizite in Europa, am avertizat si asupra riscurilor investitiilor chineze in tehnologii sensibile si asupra strategiei Chinei de a oferi puternic mita pentru a obtine contracte in infrastructura. Vrem ca Macedonia de Nord sa aiba succes, nu sa se lupte cu datorii…

- O parte a suporterilor selectionatei de fotbal a Hong Kong-ului au fluierat marti propriul imn national, care este si cel al Chinei, inaintea meciului cu Iranul (0-2) din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, in semn de protest fata de politica Beijingului din ultimele luni, relateaza AFP. Manifestatiile…

- Artefactul a fost adus la lumina in urma excavarilor din 2015 la mormantul marchizului de Haihun din provincia Jiangxi, situata in estul Chinei. Recent s-a confirmat ca aceasta este o radacina procesata de rehmannia, o planta comuna in medicina traditionala chineza, a indicat Huang Luqi, presedintele…

- Cel puțin opt oameni au murit in sudul Chinei dupa ce o tornada a lovit un oraș din provincia Hainan.Victimele se aflau intr-o locuința improvizata de langa un șantier in momentul urgiei. Tornada a distrus mai multe cladiri industriale, baraci și a scos copaci din radacini.

- Consiliul de Securitate al ONU se intruneste joi intr-o sesiune de urgenta, la solicitarea Rusiei si Chinei, care denunta un test american de racheta cu raza intermediara de actiune efectuat duminica in Statele Unite, relateaza Euronews.”Impreuna cu China, am cerut o sesiune a Consiliului…

- Doi membri importanti ai Comisiei de politica externa a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA si-au exprimat vineri sustinerea pentru vanzarea de avioane de lupta F-16 catre Taiwan, relateaza DPA, citata de Agerpres. Vanzarea ar transmite ''un mesaj puternic despre angajamentul SUA fata de securitate…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- Simon Yam, 64 de ani, cunoscut pentru rolul din "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life", se afla la terapie intensiva intr-un spital din Hong Kong dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale si "ramane in stare critica", a precizat publicatia citata. Un barbat l-a atacat sambata…