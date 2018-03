Stiri pe aceeasi tema

- Square Enix a anunțat data de lansare și a publicat cateva imagini din urmatorul update pentru Final Fantasy XIV. Update-ul 4.25 pentru MMORPG-ul FFXIV va fi lansat din 13 martie pe PlayStation 4 și PC și va oferi acces la o noua locație, The Forbidden Land, Eureka, numita dupa un labirint care ascunde…

- Inkle, studioul responsabil pentru unul dintre cele mai bune jocuri chose your own adventure ale ultimilor ani, 80 Days, a prezentat un nou trailer pentru Heaven’s Vault. A mai fost confirmat ca lansarea pe PC, PlayStation 4 și mobile va avea loc spre finalul anului. Pagina Steam este aici. The post…

- Studioul Question, cunoscut doar pentru excelentul The Magic Circle, un First Person Adventure unde jucatorii erau blocați in diverse jocuri video cu scopul de a le repara intr-un mix excelent de narativa și gameplay, a dezvaluit astazi The Blackout Club. The Blackout Club va fi un titlu 4-player…

- Guerrilla Games a anunțat ca Horizon Zero Dawn a implinit un an de la lansare pe PlayStation 4, perioada in care a fost vandut in peste 7.6 milioane de exemplare in toata lumea. Cu aceasta ocazie open-world-ul a primit chestii gratuite, precum avataruri și tema de PS4 cu capturi realizate de fani via…

- Square Enix a stabilit data de lansare pentru capitolul bonus Life is Strange: Before the Storm intitulat ‘Farewell‘. Farewell va putea fi descarcat din 5 martie și va fi inclus in Season Pass. Va fi disponibil pentru PlayStation 4, PC și Xbox One, iar de la aceeași data va fi disponibila și Strange:…

- Sega a dat drumul la un demo pentru Yakuza 6: The Song of Life pe PlayStation 4, in toata lumea. Demo-ul cantarește 36.53GB și include capitolul Prologue, iar salvarile pot fi tranferate la varianta completa a jocului care va sosi in Statele Unite și Europa din 17 aprilie. The post Demo Yakuza 6 disponibil…

- id Software a dat drumul la un nou update pentru versiunea de Switch pentru DOOM, care adauga fucționalitatea de control gyro/motion. Nu exista momentan un log cu toate modificarile aduse de update-ul 1.1.1. DOOM a fost lansat pe PlayStation 4, PC și Xbox One in mai 2016, iar pe Switch a ajuns abia…

- Koei Tecmo dat drumul la update-ul 1.03 pentru Dynasty Warriors 9 care aduce cateva corectari de probleme și imbunatațiri frame rate-ului pe PlayStation 4. Dynasty Warriors 9 este disponibil acum pe PlayStation 4, PC și Xbox One, iar cateva pareri despre el, din presa de specialitate, aveți aici. The…

- Iron Galaxy a prezentat un nou trailer pentru Extinction care atrage atenția ca jocul nu include microtranzacții. In trailer vedem cateva zone principale din Extinction și vedem in acțiune sistemul de lupta bazat pe abilitați: Extinction va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 10 aprilie. The…

- DualShockers a publicat un clip cu 20 de minute de secvențe de gameplay din Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk: Dungeon RPG-ul dezvoltat de Nippon Ichi Software, va sosi pe PlayStation 4, Switch și PC in aceasta toamna. The post 20 de minute de gameplay din Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk appeared…

- Bandai Namco a lansat un trailer scurt pentru Ni no Kuni II: Revenant Kingdom in care vedem imagini din orașul in-game Goldpaw: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom va sosi pe PlayStation 4 și PC din 23 martie. The post Trailer nou pentru Ni no Kuni II: Revenant Kingdom appeared first on ComputerGames.ro…

- Toxic Games anunța ca jocul first person puzzler QUBE 2 va fi lansat in data de 13 martie. QUBE 2 va oferi peste 80 camere de incercari, fiecare cu puzzles spațiale care se bazeaza pe manipularea locațiilor și fizicii. Pagina Steam este aici. The post QUBE 2 va fi lansat pe 13 martie appeared first…

- Arc System Works va aduce Slice, Dice and Rice pe PlayStation 4 in Europa și Statele Unite din 14 februarie. Slice, Dice and Rice a fost lansat pe PS4 in Japonia pe 10 decembrie 2017 și a fost lansat pentru prima oara pe PC via Steam in aprilie 2017. The post Slice, Dice and Rice va sosi in Europa appeared…

- HypeTrain Digital anunța ca Desolate va fi lansat pe Steam Early Access in ziua de 8 februarie. Desolate este un first person open world survival cu influențe horror, in singleplayer sau 4-player co-op. Jocul va avea combat, dar ca in orice titlu de supraviețuire, resursele sunt mereu limitate. Cat…

- Pillars of Eternity II: Deadfire va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch in perioda sarbatorilor de iarna ale acestui an. Versiunea de console va fi portata de Red Cerberus, iar Versus Evil și Obsidian Entertainment vor fi distribuitori. Versiunile de PC, Mac și Linux pentru Pillars of Eternity…

- Namco Bandai prezinta astazi un nou trailer, in rezoluție 4K, pentru One Piece: World Seeker, aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. One Piece: World Seeker este open world action RPG, cel mai ambițios din seria atat de iubita in Asia, dar respectata și in Vest. Daca sunteți interesați…

- PQube va distribui nuvela vizuala Pure Wish, Song of Memories, in Statele Unite și Europa pe PlayStation 4 și Switch in 2018. The post Song of Memories va sosi in Europa pe PlayStation 4 și Switch appeared first on ComputerGames.ro .

- Koei Tecmo prezinta un nou trailer dedicat lui Attack on Titan 2, titlu Shadow of the Colossus-like care urmeaza sa fie lansat pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Videoclipul prezinta cu lux de amanunte sistemul de lupte, cu multe tips & tricks. The post Battle Trailer pentru Attack on…

- Psyonix anunța ca Rocket League va primi indelung așteptatul Tournament Mode in martie sau aprilie pe toate platformele. Testele vor incepe in versiunea Steam in scurt timp. Studioul a prezentat și roadmap, disponibil in continuare. Rocket League este disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. The…

- Bungie a dezvaluit astazi programul dezvoltarii lui Destiny 2, MMOFPS disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Studioul asigura gamerii ca niciunul din conținutul listat nu va fi contra cost. Contul Twitter al jocului a confirmat intre timp ca Expansion 2 va debuta in luna mai. The post Bungie prezinta…

- Dontnod Entertainment prezinta un nou trailer dedicat lui Vampyr, titlu third person RPG cu accent pe modelarea narativei prin acțiunilor jucatorului, precum in Life is Strange. Vampyr va fi lansat pe PC, PlayStation 4 și Xbox One in aceasta primavara, iar precomenzile sunt deschise pe Steam. The post…

- Ubisoft anunța pe reddit ca Assassin’s Creed Origins va primi New Game Plus in viitorul apropiat, cu informații suplimentare sa fie disponibile in zilele urmatoare. Assassin’s Creed Origins a primit prima expansiune, The Hidden Ones, care spune povestea inceputului crezului asasinilor, saptamana trecuta,…

- Ubisoft va lansa South Park: The Stick of Truth pe PlayStation 4 și Xbox One in format digital și retail din 13 februarie la prețul de $29.99. Pana acum South Park: The Stick of Truth pentru PS4 și Xbox One a fost disponibil doar ca bonus pentru pre-comenzi la South Park: The Fractured But Whole. The…

- Action-platformer-ul in stil Metroidvania, Aegis Defenders , va sosi și pe Switch pe langa versiunile anunțate anterior de PlayStation 4, PC și Mac, din 8 februarie, a anunțat Humble Bundle și Guts Department. The post Data de lansare pentru Aegis Defenders pe PlayStation 4, Switch, PC și Mac appeared…

- Mai multe magazine europene GameStop au listat de Blob (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) și Legend of Kay Anniversary (Suedia, Finlanda, Norvegia și Danemarca) pentru Switch. de Blob este disponibil pe PlayStation 4, Xbox One, PC și Wii, iar Legend of Kay Anniversary este disponibil pe PlayStation…

- Tomorrow Corporation, studioul cunoscut pentru excelente indies Little Inferno și Human Resource Machine, iar inainte de schimbarea numelui pentru excepționalul World of Goo, a dezvaluit 7 Billion Humans. Jocul este un puzzler care imbina managementul angajaților curezolvarea problemelor de programare,…

- Metal Gear Survive a primit de la Konami un nou trailer in care vedem cum funcționeaza co-op-ul și de ce este necesar acesta impotriva Wanderers: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta a avut loc pe [...] The…

- Ubisoft a publicat un nou trailer pentru Far Cry 5 din care ne facem o idee despre creaturile și personajele din joc: Far Cry 5 va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 27 martie. The post Far Cry 5 primește un nou trailer appeared first on ComputerGames.ro .

- First-person puzzler-ul Q.U.B.E. 2 a primit de la Toxic Games un nou trailer cu secvențe de gameplay in care se confirma și ca sequel-ul va sosi pe PlayStation 4, PC via Steam și Xbox One in primul sfert al acestui an. In trailer o vedem pe Amelia Cross cum se trezește pe o planeta misterioasa…

- Team17 a publicat trailer-ul oficial de lansare pentru versiunea de Switch a The Escapists 2. Jocul poate fi descarcat acum via Nintendo Store. The Escapists 2 este disponibil și pe PlayStation 4, PC și Xbox One. The post Trailer oficial de lansare pentru The Escapists 2 pentru Switch appeared first…

- Batman: The Enemy Within Episode 4 va fi lansat din 23 ianuarie pe PlayStation 4, PC, Xbox One și device-urile mobile, a anunțat Telltale Games. Penultimul episod al acestei aventuri se intituleaza ‘What Ails You‘, iar Bruce Wayne trebuie sa rezolve problema expunerii identitații sale. Ultimul episod…

- NIS America ofera RPG-ul Phantom Brave, lansat pe PlayStation 2 in 2004, via Steam la jumatate de preț ! Oferta este disponibila mai puțin de 35 ore, iar jocul face parte și din Phantom Brave PC Digital Chroma Edition și NIS Strategy RPG Bundle, ambele la reducere de preț de 55% respectiv 36%. The post…

- THQ Nordic a publicat noi secvențe de gameplay din Darksiders 3 in care o vedem in acțiune pe Fury in lupta impotriva unei Lava Brute: Darksiders 3 va sosi in 2018 pe PC, Xbox One și PlayStation 4. The post Secvențe noi de gameplay din Darksiders 3 appeared first on ComputerGames.ro .

- Layers of Fear: Legacy este un psychological horror game pentru Nintendo Switch, dezvoltat de Bloober Team, care va fi lansat in primul sfert al anului 2018. Lansarea va debuta odata cu Inheritance DLC și va avea suport HD, touchscreen și motion controls. Layers of Fear este disponibil acum pe Xbox…

- Fatshark a confirmat ca Warhammer: Vermintide 2 va veni și pe PlayStation 4 și Xbox One, nu doar pe PC, cum era anunțat inițial. Warhammer: Vermintide 2 va fi, precum primul titlu, un FPS medieval fantasy singleplayer și 4-player co-op, deloc departe in concept de Left 4 Dead. Lansarea este programata…

- Bandai Namco și Level-5 au publicat un trailer “Behind the Scenes” pentru Ni no Kuni II: Revenant Kingdom: Ni no Kuni II: Revenant Kingdom va sosi pe PlayStation 4 și PC din 23 martie. The post In culisele Ni no Kuni II: Revenant Kingdom appeared first on ComputerGames.ro .

- Bandai Namco a publicat noi trailere pentru Dragon Ball FighterZ in unul dintre ele fiind confirmat personajul jucabil Hit: Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa, dar pana atunci va fi disponibil și un beta. The post Trailere noi pentru…

- Ghost Games și EA anunța ca maine va sosi update-ul gratuit Speedcross in Need for Speed: Payback, disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Va fi introdus suport pentru volane, 8 mașini (Mini John Cooper Works Countryman, Infiniti Q60 S, Mazda RX-7 Spirit R, Volvo 242DL, Volvo Amazon P130, Plymouth…

- Ubisoft a publicat un nou trailer pentru open world-ul de acțiune, Far Cry 5, de data asta axandu-se pe mișcarea The Resistance impotriva Father și a acoliților sai: Far Cry 5 va sosi pe Xbox One, PlayStation 4 și PC din 27 martie 2018. The post A sosit cel mai nou trailer pentru Far Cry 5 appeared…

- Square Enix a publicat cateva trailere pentru personajele din Dissidia Final Fantasy NT, Warrior of Light din Final Fantasy I, Firion din Final Fantasy II, Onion Knight din Final Fantasy III și Cecil Harvey din Final Fantasy IV: Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele…

- Monster Hunter: World va primi noi monștri printr-un update post-lansare gratuit, a anunțat producatorul Ryozo Tsujimoto. Nu au fost anunțati ce monștri și detalii despre ei, dar vom afla din 26 ianuarie 2018 atunci cand jocul va sosi in toata lumea pe PlayStation 4 și Xbox One cu o versiune de PC in…

- One Piece: World Seeker va sosi in Statele Unite și Europa in 2018 pe PlayStation 4, Xbox One și PC, a anunțat Bandai Namco. Jocul sarbatorește 20 de ani de One Piece și este descris ca “cel mai ambițios joc One Piece dintotdeauna”. In acest open world, Luffy, va calatori și lupta in castele, orașe,…

- Update-urile 1.19 și 1.20 pentru Final Fantasy XV au fost lansate și aduc in joc posibilitatea de a schimba personajele (in Ascension: Techniques) și corecteaza cateva probleme. Final Fantasy XV este disponibil acum pe PlayStation 4 și Xbox One și va fi lansat pe PC la inceputul anului viitor. The post…

- Campo Santo, studioul responsabil pentru Firewatch, a dezvaluit In The Valley of the Gods, titlu first person adventure narativ, unde veți cerceta vestigii antice alaturi de o partenera NPC. Videoclipul are mult șarm și pune accentul pe interacțiunea cu partenera, in timp ce acțiunea pare sa aiba loc…

- Bandai Namco a anunțat Soulcalibur 6 in cadrul The Game Awards 2017 printr-un trailer. Soulcalibur 6 va fi contruit pe engine-ul Unreal 4, precum Tekken 7 și va sosi pe PC, PlayStation 4 și Xbox One anul viitor. Ultimul joc al seriei Soulcalibur este Soulcalibur: Lost Swords – un free-to-play spin-off…

- Ubisoft a lansat aseara expansiunea Operation White Noise in Rainbow Six: Siege pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Pachetul conține harta The Tower, gratuita pentru toți posesorii jocului, și trei agenți, Dokkaebi, Vigil și Zofia, gratuiți pentru cei care dețin Year 2 Pass și deblocabili de restul prin…

- Square Enix a publicat filmul introductiv al Dissidia Final Fantasy NT: In brawler-ul Final Fantasy vor lupta 28 de personaje in lupte 3vs3 cu posibilitatea de a schimba oricand personajele. Dissidia Final Fantasy NT va sosi pe PlayStation 4 din 30 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Film…

- Bandai Namco a publicat un nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ in care il vedem in acțiune pe Gohan (Adult): Dragon Ball FighterZ va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 26 ianuarie in Statele Unite și Europa. The post Gohan (Adult) apare in cel mai nou trailer pentru Dragon Ball FighterZ appeared…

- Bandai Namco a dezvaluit astazi BC Project, sau Black Clover Project Knights dupa cum mai este denumit, care va sosi pe PC și PlayStation 4. Jocul face parte din genul third person action, iar personajul principal, Asta, locuiește intr-o lume unde puterile magice sunt comune, dar el nu este…

- Mega Man 11 a fost dezvaluit pentru PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC. Capcom a mai anunțat și doua colecții Mega Man Legacy in care sunt incluse Mega Man 1-6 respectiv 7-10, pentru Switch. Vor fi compatibile amiibo, la fel ca versiunile de 3DS, iar ambele colecții vor primi funcția ‘rewind’ printr-un…