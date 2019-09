Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 6 decembrie, dupa Sfanta Liturghie inchinata Sfantului Nicolae, m-am pomenit in Sfanta Biserica cu un grup de oameni din localitatea Bod, care doreau sa stea de vorba cu mine, dupa ce m-au vazut la o emisiune a televiziunii Trinitas, mai precis la „Comorile ortodoxiei”. Discutiile le-am…

- Pana luni, 9 septembrie, se mai pot vota candidații inscriși in competiția naționala „Creatori de educație”- destinata creșterii calitații procesului de formare a tinerei generații. Doua profesoare din județul Covasna așteapta susținerea noastra, a tuturor. Este vorba despre profesoara Otilia Buzea,…

- O profesoara din Sita Buzaului și o profesoara din Sfantu Gheorghe sunt inscrise in competiția naționala „Creatori de educație”- destinata creșterii calitații procesului de formare a tinerei generații, și pot fi votate, online, in aceasta perioada. Este vorba despre profesoara Otilia Buzea, de la Școala…

- Cinci ofiteri si trei agenti de politie sunt cercetati de Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne in legatura cu modul in care s-a intervenit in cazul de la Caracal. Totodata, a fost informat Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru a analiza si dispune cu privire la situatia de…

- Presedintele Clusterului Regional Agrofood, Silviu Manole, afirma ca, din pacate, la nivelul societatii romanesti nu exista o educatie in spiritul unui trai sanatos, bazata pe o alimentatie corecta, iar din acest motiv foarte multi romani sufera de obezitate si de alte boli. Acesta a adaugat ca produsele…

- Rata somajului in judetul Covasna a ajuns, oficial, la 3%, multe dintre persoanele fara locuri de munca nemaifiind interesate sa se inregistreze si sa solicite indemnizatie de somaj, a declarat miercuri directorul Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM), Kelemen Tibor. „Ajutorul de somaj…

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna va oferi peste 280 de locuri de munca la Bursa pentru studenti care va fi organizata joi la BT Arena din Cluj, a declarat directorul institutiei, Kelemen Tibor. Acesta a precizat ca locurile de munca sunt in diverse domenii de activitate…

- Pe 7 iunie, Avon și Kaufland au spus din nou Cancel Cancer și au dat startul celei de-a treia ediții a campaniei naționale de consultații gratuite pentru depistarea cancerului la san. Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultima-ora, construit de AVON, va ajunge și anul acesta in 20 de orașe…