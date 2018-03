Creatiile unicat marca "Produs in Bistrita-Nasaud" - un cadou inspirat pentru 8 Martie.

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cAƒ A®ntotdeauna ne dorim sAƒ fim frumoase, unice, diferite de semenele noastre - meritAƒm cadouri pe mAƒsurAƒ: peste 20 de artizani E™i mici producAƒtori, membri ai AsociaE›iei aEzProdus A®n BistriE›a-NAƒsAƒudaE sunt prezenE›i la TA¢rgul de mAƒrE›iE™or organizat de PrimAƒria BistriE›a, A®n PiaE›a…

- Decanul de varsta al Asociației „Prietenii Munților“, Ioan Adamek, a implinit recent 92 de ani, dar inca bate cararile padurilor din jurul Reșiței. Chiar daca nu se mai avanta, cum o facea odinioara, tot mai merge dupa leurda și urzici cand da colțul ierbii, frumusețea florilor intalnite…

- Bistriteanul Antal Francisc (jumatate roman - jumatate maghiar) va duce pe jos steagul judetului Bistrita-Nasaud la Chisinau cu ocazia Centenarului Unirii. Astfel, acesta va porni din centrul Bistritei (de la statuia lui Andrei Muresanu), luni, 12 martie 2018, la ora 14:30 si va merge pe jos pana la…

- O noua ediție a Tȃrgului de Marțisor se desfașoara ȋn perioada 22 februarie – 8 martie 2018 la parter ȋn Galleria Mall, lȃnga magazinul Neofashion. Clienții Galleria Mall sunt invitați sa urmareasca pasii imprimați de la intrarea principala din complexul comercial care ii ȋndruma catre Tȃrgul de Marțisor…

- An de an, inainte de Marțișor, pietonalul este impanzit de celofane, cutii, mașini și tarabe pe care se afla aceleași marțișoare, ieftine și de duzina, produse pe care le gasești oricum in orice magazin de „accesibilitați”. Problema e ca meșteșugarii „Produs in Bistrița Nasaud” nu au voie pe Pietonal,…

- Anul 2018 pentru agricultura, nu inseamna nimic bun fata de anul trecut. Poate fi cel mult ca in 2017, daca nu mai prost. Autotitatile decidente nici macar nu sunt interesate sa organizeze agricultura din Romania. “Impactul neasteptat al legii cu 51% produse romanesti in magazine este egal cu zero.

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- Bogdan Chitic Dupa ce a obținut rezultate excelente in ultimii doi ani, urcand de mai multe ori pe cea mai inalta treapta a podiumurilor de premiere, la diferite concursuri naționale, școala de dans Ploiești Dancers va organiza, in primavara, prima ediție a unei cupe ce-i va purta numele. Chiar daca…

- Piata FMCG a inregistrat in 2017 o crestere semnificativa de 7% pentru bunurile de folosinta curenta cumparate pentru consumul casnic, in spatele acestei evolutii aflandu-se procesul de majorare a preturilor ca urmare a inflatiei si nu cresterea volumelor cumparate, potrivit unui studiu GfK. Potrivit…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, a adus produsele dobrogene in Parlament, aleșii din comisia de agricultura a Camerei Deputaților delectandu-se cu sortimente de prajituri de casa, pește, placinte dogrogene, icre și babic. Reprezentanții Dobrogei au pledat pentru ca parlamentarii sa ii ajute sa…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din România care facut acest pas, documentul urmând sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie.

- „Cu multa sa amara durere va anuntam ca Iubitul nostru Parinte Staret Antonie a plecat spre cer!” Acesta este anunțul postat pe pagina sociala a Manastirii ˮNasterea Maicii Domnuluiˮ Giurgeni. „Postul Mare incepe pentru mulți dintre noi in haina cernita, de doliu.... Dumnezeu…

- Duminica,18 februarie 2018, a avut loc in Sala de expoziții de la parterul Castelului Karolyi din municipiul Carei vernisajul expozitiei de arte vizuale a membrilor Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare. Organizatori au fost Consiliul Județean Satu Mare, Primaria Municipiului Carei, Direcția de…

- Atelierul de tuning japonez J and K Products a facut un „experiment" destul de interesant dupa ce unui japonez i s-a defectat propulsorul original de pe un Rolls-Royce Phantom de generatie anterioara.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Majoritatea retailerilor nu scriu pe eticheta produselor lor, marca privata magazin – precum Gusturi Romanesti (Mega Image) sau Boni (Penny Market) care este fabrica care a realizat acel produs pentru ei, ci folo­sesc, spre exemplu, sintagma „produs si ambalat pentru Mega Image“. Astfel, consu­matorul…

- Targul de primavara s-a desfașurat marți, 13 februarie, iar doritorii au avut ocazia de a achiziționa obiecte de decor interior, accesorii colorate, felicitari tematice, sapunuri naturale, produse realizate din hartie, lana, lemn, margelute si multe alte creatii frumoase accesibile oricui. Produsele…

- La finele saptamanii trecute, politistii au efectuat o serie de controale in magazine pentru combaterea fenomenelor ilicite din domeniile traficului și comerțului cu țigarete și produse din tutun, precum și producerii și comercializarii alcoolului și bauturilor alcoolice, in urma carora au fost aplicate…

- Ca la noi, la nimeni! Administratia judeteana nu s-a grabit deloc sa atribuie contractile de deszapezire pentru cele cinci loturi ale judetului, si iata ca am ajuns aproape la final de iarna. Teoretic, din acest sezon rece a mai ramas aproximativ o luna. Putem spune ca o iarna a zburat din contractul…

- Chiar daca suntem copii sau adulti, tuturor ne plac dulciurile. Prajiturile pe care le gasim în comert însa nu sunt nici pe departe naturale. Pe lânga zaharul în exces, prajiturile din comert contin si indulcitori artificiali. …

- Teatrul de Vest a intrat in febra pregatirilor pentru festival, in acest an fiind folosita și sala de spectacole a Casei de Cultura a Sindicatelor, majoritatea reprezentațiilor urmand sa aiba loc in acest spațiu. Important e ca s-a primit acceptul Consiliului Județean, chiar daca nu este…

- In 10 și 11 februarie se organizeaza din nou la București evenimentul gastro-cultural Ozosep. Asociația Economiștilor Maghiari din Romania (AEMR) in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Județeana Harghita, instituție subordonata Consiliului Județean Harghita organizeaza in gradina Verona din București,…

- Inspirat de legendara sabie japoneza Kusanagi, Trust împreuna cu cei mai buni jucatori de FPS ai echipei Epsilon eSports au dezvoltat noul mouse de gaming GXT 180 Kusan. Conceput cu un design ergonomic și materiale foarte usoare, Kusan este alegerea ideala pentru orice gamer competitiv, fapt…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Ph-online.ro si Art-Wear ofera 4 broșe-marțișor unicat, realizate de designerul Dorothea Cristescu. Produsele sunt lucrate manual cu multa migala si daruire, intregul catalog de produse putand fi rasfoit pe pagina de Facebook Art-Wear AICI. Pasii de urmat pentru a intra in tragerea la sorti: Like paginii…

- Politistii din Ocna Mures au identificat doi barbați ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. La data de 6 februarie a.c., au fost identificați E.T., de 21 de ani, din localitatea Urmeniș, județul Bistrița Nasaud și pe D.A. de 26 de ani, din Ocna Mures, ca persoane banuite…

- Scandalul standardelor duble | CE va lansa o campanie de testare a produselor alimentare Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est.…

- Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „ Creasta Cocosului „ Maramures, organizeaza in perioada 2- 4 februarie, in incinta salii sportului din Liceul Teoretic „Emil Racovita” din municipiul Baia Mare o expozitie inediata cu animale de casa, eveniment la care copii, dar si parintii acestora…

- Politistii au au efectuat, joi dimineata, 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați din județele Arad, Bistrița-Nasaud, Cluj și Prahova. Potrivit unui comunicat al IGPR, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Brașovul, una din cele mai dinamice economii județene ale Romaniei, a trecut in ultimele doua decenii și jumatate printr-o transformare radicala, vechii coloși industriali ai perioadei comuniste facand loc unui numar semnificativ de investiții private de succes, susținute atat prin infuzii de capital…

- Implicarea comunitații in activitațile desfașurate de catre Asociația SM Speromax Alba este esențiala pentru indeplinirea obiectivelor stabilite și dezvoltarea serviciilor de care beneficiaza bolnavii de scleroza multipla din județ. Astfel, cei care doresc sa vina in sprijinul demersurilor asociației…

- Prima fotografie a zilei a fost trimisa cu noaptea-n cap de Catalin, care s-a trezit cu o semnalizare inedita, „marca 2018”, pe strada pe care locuiește: Minunea a aparut ieri, la intersecția strazii Orizontului cu Cercului: „In loc de asfalt s-au folosit pavele, care bineințeles ca s-au lasat in timp…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- Vineri, 12 ianuarie a.c., polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune avand ca scop prevenirea, descoperirea si combaterea comerțului cu produse contrafacute, precum și a activitaților ilicite in domeniul turismului. Astfel, au fost verificați…

- Porțile Depozitului de la Mavrodin s-au deschis pentru mașinile Polaris/ Eco Sud a acceptat achitarea eșalonata a datoriei in Eveniment / Președintele Consiliului Județean Teleorman, Danuț Cristescu, și prefectul județului, Florinel Dumitrescu, s-au intalnit vineri, 12 ianuarie, cu reprezentanții…

- Mijlocașul lui Liverpool, Philippe Coutinho, ar fi putut ajunge in urma cu un deceniu la Real Madrid. Informația a fost dezvaluita de directorul tehnic al clubului madrilen din acea perioada, Miguel Angel Portugal, intr-un interviu acordat publicației Marca. ...

- Actorul Roger Moore, unul dintre interpretii personajului James Bond, decedat pe 23 mai 2017 la varsta de 89 de ani, a fost desemnat cu titlu postum personalitatea anului 2017 de filiala britanica a PETA, o cunoscuta asociatie care militeaza pentru drepturile animalelor, informeaza miercuri lefigaro.fr.…

- Pentru o alimentare corecta și echilibrata medicii recomanda consumul cotidian al legumelor și fructelor verzi. Produsele de aceasta culoare, conțin multe vitamine si substante minerale folositoare pentru sanatate. In primul rind medicii recomanda sa acorde atentie avocado – o sursa importanta de…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- Localurile din Centrul Istoric al Capitalei vor avea posibilitatea sa amenajeze terase pe strazile din aceasta zona pe tot parcursul anului, potrivit unui proiect aprobat, marti, in sedinta Consiliului General a Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului, comerciantii din Centrul Istoric au…

- In urma problemelor cu care se confruntau proprietarii din blocul afectat de explozia din 15 septembrie, prefectul Dan Slincu a invitat in aceasta dimineata la discutii pe reprezentantii Delgaz Grid si pe cei ai proiectantului, societatea Sigma, precum si pe cativa dintre proprietarii de apartamente…

- Reprezentativa Spaniei ar putea exclusa de la Cupa Mondiala din 2018, din cauza ingerintei politice in alegerile pentru conducerea federatiei, informeaza Marca.Potrivit sursei citate, Consiliul Superior al Sportului s-a implicat in procesul de alegere al presedintelui federatiei din luna mai,…

- Producatorul de biciclete Eurosport DHS din Deva, controlat de investitori chinezi si germani, exporta peste jumatate din business catre 24 de piete din Europa, iar pe piata locala produsele companiei ajung in magazinele din toata tara, inclusiv ale celor peste 200 de parteneri. „Suntem…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Consiliul de Administrare a Asociației „Parlamentul-90" anunța cu profunda tristețe trecerea in lumea celor drepți a celui care a fost Alexandru Moșanu, primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, profesor universitar, doctor habilitat in științe istorice, membru de onoare al Academiei Romane.…

- Cateva sute de elevi din Vrancea ar putea beneficia, și in acest an școlar, de programul pilot ”masa calda in școli”. Numarul exact al beneficiarilor nu este cunoscut inca, dar reprezentanții ISJ spun ca au solicitat ca acest program pilot sa fie implementat in trei unitați de invațamant din județ,…

- In magazinele Agro-Ardeal din Bistrița-Nasaud, ceafa de porc și pulpa de vita au astazi și maine, 8-9 Decembrie 2017, CEL MAI BUN PREȚ din oraș. AFLA ce CADOU primesc clienții care fac cumparaturi de peste 100 de lei: