Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul se intituleaza Creanga 2.0 si va cuprinde volumele Matei Visniec - Capra cu trei iezi 2.0, Bogdan Alexandru Stanescu - Prostia omeneasca 2.0, Veronica D. Niculescu - Harap Alb 2.0, Lavinia Braniste - Punguta cu doi bani 2.0, Alexandru Vakulovski - Ivan Turbinca 2.0. „Incercam sa aducem in…

- Muzeul Național al Literaturii Romane din Iași a anunțat un proiect editorial inedit care va fi lansat anul acesta la Festivalul Internațional de Literatura și Traducere Iași (FILIT). Cinci dintre cei mai cunoscuți scriitori contemporani romani, cu stiluri diferite, vor continua cinci dintre cele mai…

- Cinci scriitori contemporani au acceptat provocarea de a scrie cate o continuare a unei povesti de Ion Creanga in cadrul proiectului "Creanga 2.0", care va fi lansat la Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT (2-6 octombrie). Astfel, Matei Visniec a scris "Capra cu trei iezi…

- La aceasta editie a FILIT va aparea proiectul editorial Creanga 2.0 - o colectie de cinci volume semnate de scriitori contemporani. Matei Visniec - Capra cu trei iezi 2.0 Bogdan Alexandru Stanescu - Prostia omeneasca 2.0 Veronica D. Niculescu - Harap alb 2.0 Lavinia Braniste - Punguta cu doi bani 2.0…

- Mama Alexandrei Maceșanu a vorbit despre ceea ce s-a intamplat cu cateva ore inainte ca fiica sa sa fie rapita. Pana acum nimeni nu a știut ce s-a petrecut cu femeia care a ramas fara cel mai de preț dar de la Dumnezeu.

- Fiul lui Teodor Morariu, Theodoru Morariu, a murit in somn la doar 36 de ani. Tragedia a avut loc in acest weekend. Vestea trista a fost facuta publica pe Facebook de catre profesoara Violeta Socol-Vilcu. Tatal tanarului a fost deputat PNȚCD de Buzau in urma cu mai multi ani. „Cu profund regret, dragi…

- Actrita Oana Pellea a scris sambata, pe Facebook, ca ''a apus steaua unui om si a unui regizor care a facut istorie in teatrul romanesc'', referindu-se la moartea Catalinei Buzoianu. "A apus steaua unui om si a unui regizor care a facut istorie in teatrul romanesc! Dumnezeu…