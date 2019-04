CRBL și Oase au câștigat sezonul doi al „Asia Express” CRBL și Oase au caștigat cel de al doilea sezon al emisiunii Asia Express. Cei doi i-au invins in marea finala pe Ruby și iubitul ei, Robert. Dupa doua luni in care au strabatut Sri Lanka și o mare parte din India, calatoria lui CRBL și a prietenului sau Oase s-a incheiat cu o victorie, la Mumbai. Cei doi au caștigat marea amuleta in valoare de 30.000 de euro. CRBL, Oase, Ruby și Robert, in marea finala Dupa ce echipa formata din Cocuța și Bogdan a fost eliminata chiar inainte de marea finala, doua echipe au ramas sa lupte pentru marele premiu: Ruby și Robert și CRBL și Oase. Au trecut prin misiuni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

