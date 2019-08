CRBL se muta de la Antena 1 la Kanal D CRBL este unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, cu o cariera stralucitoare, desfasurata pe o perioada de mai bine de 20 ani. S-a impus in atentia publicului roman ca dansator, interpret, coregraf si entertainer si suprinde in continuare prin prospetimea abordarilor, prin sinceritatea mesajului transmis in ritmuri de pop, dance, hip-hop. Ce va face Emil Rengle la Kanal D „Pentru mine, dansul e o arta care reprezinta tot. Inainte sa vezi sau sa auzi trebuie sa simti, asta inseamna arta. In acest show, , imi doresc sa simt. Vreau sa vad lupta, dar…