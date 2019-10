CRBL a explicat in fața camerelor de filmat, de fața cu colegii sai de la emisiunea "„Imi place dansul", cum a fost scos din sarite de un șofer. Mai mult, caștigatorul de la "Asia Express" 2019 a marturisit și ce gest rușinos a facut fața de taximetristul care l-a scos din sarite.

"E mult spus dialog... era un monolog dupa o discuție: era un monolog, doar eu vorbeam. Și, intr-adevar, orice coregrafie, chiar și monolog, are un final. Și in final, a fost...", a spus CRBL, pe numele din buletin Eduard Mihail Andreianu, despre episodul rușinos in care l-a scuipat un taximetrist.