Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Colegiul Național ”Al. I. Cuza” a prezentat in avanpremiera, sambata, 10.03.2018, pe scena Ateneului Popular ”Mr. Gh. Pastia” din Focșani, prima producție a Centrului Cultural Cuza. Este vorba despre piesa de teatru ”Jurnalul” a Clubului de teatru ”Ycar”,…

- Romania, pe ultimul loc in Europa la nivelul de incredere in profesori Romania este pe ultimul loc in Europa la increderea in profesori, conform unui studiu realizat de Fundatia Romania Business Leader (RBL) si D&D Research. Indexul este bazat pe evaluarea respectului copiilor fata de dascali. Alti…

- Este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar de curand, și-a surprins fanii cu o piesa foarte emoționanta. Lidia Buble, caci despre ea este vorba, a lansat de curand "Sarut mana mama", o melodie inspirata din propria poveste de viața.

- Arta, mai puternica decat diplomatia? In timp ce vizita ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avut loc, luni, intr-un climat tensionat, iranienii au descoperit 50 de opere ale celebrului muzeu parizian in capitala Teheran. Un sfinx egiptean vechi de 2400 de ani, un bust al limparatului…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana pare sa calce pe urmele Elenei Basescu, Gigi Becali sau Grapini in ce privește declarațiile din cel mai inalt for politic european. Pentru acuratețe, redam integral declarația publicata de Zoana pe pagina sa de Facebook: ”Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana…

- „FRTHR” este noul single Lucia, primul de pe viitorul album de studio ce va fi lansat la mijlocul lunii aprilie. FRTHR este o piesa mid-tempo unde elementul central este in continuare vocea delicata a Luciei, dar in care se intrezarește de asemenea direcția stilistica a viitorului album – divers din…

- Venus (Pești) trigon Jupiter (Scorpion): sensibilitate la cote inalte In cursul sau in jurul zilei de 1, Venus din semnul Peștilor lanseaza un aspect armonios de trigon lui Jupiter din zodia Scorpionului. Nivelul nostru de sensibilitate ar putea crește destul de mult la inceputul lui martie,…

- Spectacolul piesei PRINTESA SI BROSCOIUL, programat pentru vineri, 2 martie 2018 a fost anulat din cauza conditiilor meteo. Urmatorul spectacol va avea loc pe 4 martie 2018 de la ora 10.00, respectiv ora 11.30. Piesa este o adaptare dupa basmul "Printul fermecat" al Fratilor Grimm, regia si scenariul…

- INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA CAZURILOR DE RUJEOLA LA NIVELUL JUDETULUI PRAHOVA La nivelul judetului Prahova, s-au inregistrat in saptamana 19.02.2018-25.02.2018, 23 cazuri de rujeola . Pe grupe de varsta situatia cazurilor este urmatoarea: …

- Celebra colectie de peste 500 de kendame a lui CRBL poate fi vazuta in perioada 26 februarie – 3 martie la Shopping City Targu Jiu. Cunoscutul cantaret este un colectionar pasionat al acestei jucarii si are peste 500 de m...

- Desemnați, prin televot, castigatorii Selectiei Nationale Eurovision 2018 sunt The HUMANS, cu piesa „Goodbye”. Ei vor reprezenta Romania in concursul Eurovision de la Lisabona. Piesa va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Finala are loc pe 12 mai. Piesa „Goodbye” a primit 3277…

- Dupa isteria pe care au creat-o kendama și spinner-ul, o noua jucarie face furori in randul celor mici și nu numai. Squishy, jucaria antistres aparuta recent in Romania se gasește deja in cele mai multe dintre magazinele de specialitate.

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- In perioada 18 – 24 februarie Mega Mall va gazdui Expoziția de Ciocolata, in cadrul careia vizitatorii pot vedea cum artizani ciocolatieri au folosit peste 500 Kg de ciocolata pentru realizarea a opt statui sculptate in ciocolata. Autorul expoziției este Chef Radi Stambolov, unul dintre cei mai cunoscuți…

- Dr. Radu Crișan, specialistul care se confunda cu Muzeul Farmaciei, a decedat. ”Va anuntam cu profunda tristete ca ieri, 14 februarie 2018, a încetat din viata colegul nostru cercetator dr. Radu Crisan, binecunoscut tuturor celor care au trecut pragul Colectiei…

- Chris Moon a inceput sa lucreze cu Prince in perioada adolescentei acestuia. Moon l-ar fi invatat pe Prince cum sa inregistreze, sa produca si sa isi faca propriile casete demo. „Soft and Wet" a fost primul single solo al lui Prince, lansat in 1979. Potrivit publicatiei Star Tribune, drepturile lui…

- Unul dintre cele mai controversate acte normative aparute anul trecut este OG nr. 4/2017, conform careia contributiile pentru angajatii part time trebuie platite la nivelul salariului minim pe economie. Ordonanta s-a aplicat incepand cu luna august 2017 si urmarile ei se vad. Reprezentantii…

- Pe 14 februarie, de Valentine’s Day, indragostiții sunt așteptați la Mega Mall pentru a celebra iubirea intr-un mod special. Nucleul iubirii va fi la Nivelul 1, in fața magazinului Sephora. Acolo, in colaborare cu zeul Cupidon, echipa Mega Mall a amenajat un decor romantic, in ton cu sarbatoarea, unde…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Condițiile meteo afecteaza alimetarea cu apa la Constanța! Din cauza vântului, începând cu ora 08.20, la nivelul stației de tratare și pompare Palas din Constanța, s-au înregistrat mai multe caderi/fluctuații de tensiune. Imediat, echipele de permanența au…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- Ovidiu Sandor este un om de afaceri care s-a remarcat in industria imobiliara, cu proiecte impozante chiar si in Timisoara. Spiritul antreprenorial este dublat ... The post Primaria Timisoara, piesa lipsa din „colectia” lui Ovidiu Sandor appeared first on Renasterea banateana .

- Essential, asemeni HMD Global, a iesit anul trecut in fata cu o promisiune foarte simpla: va oferi functionalitatea Android fara modificari si actualizari rapide. In timp ce HMD s-a miscat foarte repede cu actualizarile, Essential a mai intarziat putin, in ciuda faptului ca ofera momentan un singur…

- Ecran cu margini curbate si decupat la partea de sus, forme rotunjite si un design de carcasa copiat aproape integral. Producatorii asiatici par mai hotarati decat oricand sa profite de succesul celui mai ravnit model iPhone al momentului. Disponibil la precomanda in oferta magazinelor asiatice cu un…

- Jurnalista Andreea Pora il ironizeaza pe Liviu Pleșoianu, dupa ce deputatul PSD a reclamat-o pe Monica Macovei in Parlamentul European pentru incalcarea prezumției de nevinovație prin organizarea unei expoziții cu fotografii in care unii lideri politici apar in haine de deținuți. Pleșoianu reacționeaza…

- Diferenta de cultura, experientele din perioada comunista, nivelul de trai si obiceiurile zilnice sunt doar cateva dintre lucrurile care influenteaza nivelul de fericire al romanilor. Psihologul Ionut Ghiugan ne explica ce ar trebui sa schimbam pentru a fi mai fericiti in fiecare zi.

- La nici 17 ani, Denisa Moga, originara din Sebeș, a debutat cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant, inspirat chiar din viața ei. Primul single al artistei a fost lansat vineri, 22 decembrie 2017, impreuna cu Cat Music. Clipul a strans, deja, peste 230.000 de vizualizari și a propulsat-o,…

- Academia Romana si Fundatia pentru Stiinta si Arta organizeaza joi, 1 februarie 2018, ceremonia de lansare a volumului cu numarul 200 din Colectia "Opere fundamentale" din literatura, critica si istoria literara romaneasca si din literatura universala. Manifestarea se va desfasura in Aula Academiei…

- Fluviul Sena devine o amenintare tot mai mare pentru locuitorii Parisului. Nivelul apei in rau a ajuns la 5,8 metri. Drept masura de precautie, peste 1.500 de oameni au fost evacuati din propriile case.

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova isi exprima ingrijorarea in legatura cu situatia creata la nivelul administratiei publice locale si cere Parlamentului European si Consiliului Europei sa delege neintarziat un grup de monitorizare pentru a evalua starea democratiei la nivel local.

- Achizitionarea de piese auto de la parcurile de dezmembrari este considerata o adevarata loterie de o parte din șoferi dar și o modalitate sigura de a economisi bani de catre alții. Daca faceți parte din a doua categorie, iata câteva informații despre cum sa cautați o piesa second hand.Tipul…

- Autoritatile filipineze au ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon de la trei la patru, ceea ce inseamna ca o "eruptie periculoasa este iminenta", informeaza Xinhua. Potrivit Institutului filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), in prezent activitatea vulcanului…

- Sofia Belu este una dintre cele mai tinere vlogerițe din Romania. La doar 5 ani are propriul canal de YouTube, pentru care se antreneaza de pe vremea cand avea 4 ani. Sofia a avut primul ei interviu pentru Libertatea unde a povestit ca-i place sa danseze, sa deseneze, sa se joace cu kendama și nisipul…

- Opera de debut a compozitorului si violonistului Vlad Maistorovici, centrata pe figura lui Vlad Tepes si inspirata de piesa „A treia teapa” a lui Marin Sorescu, va avea premiera mondiala, duminica, la Victoria & Albert Museum din Londra, scrie NEWS.RO.Citeste si: Un lider PNL il DESFIINTEAZA…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Resita isi manifesta, anul trecut, bucuria deschiderii celei de-a doua linii de garda pentru Chirurgie, respectiv a 12-a a unitatii sanitare. Iar acum, la inceput de an, se pregateste s-o inchida din cauza cheltuielilor prea mari. Intr-o scrisoare…

- Liviu Dragnea: Nu am nicio problema in relatia cu Mihai Tudose.Victor Ponta: La fel ma sustinea si pe mine Dragnea. Mihai Tudose: Eu vreau restructurare. Nu mai pot sa conduc un Trabant si sa ajung in Formula 1. Gabriela Firea: Daca nu-ti placea Trabantul, nu trebuia sa…

- Ioana Ignat, debutul anului 2017 in muzica romaneasca, lanseaza piesa “Nu mai e” in cadrul unui show incendiar pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Ioana Ignat va surprinde publicul cu urmatoarea piesa – “Nu mai e” – in prima auditie Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil…

- Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat alaturi de Cat Music, imediat dupa finala concursului, primul sau single, “I used to love you”. In editia de vineri, 22 decembrie, concurentul lui Horia Brenciu a dat tot ce a avut mai bun pe scena, a fost votat intr-un numar foarte mare…

- Sarbatorile ne fac mai buni. Aflam asta, an de an, cand tot mai multi romani se implica sa-i ajute pe cei loviti de soarta. Asa s-a intamplat si in cazul Angelicai, o femeie care isi creste singura cei 5 copii intr-o camaruta din Ovidiu. In Postul Craciunului, ingerii celor mici pesemne i-au trimis…

- Raluca, Naty și Bote, cei trei matinali care in fiecare dimineața aduc voia buna in casele telespectatorilor Antena Stars au vrut sa faca publicului o surpriza in prag de sarbatori și au lansat prima lor piesa, un colind intitulat chiar ”Craciunul”.

- Conducerea Consiliului Judetean Gorj a anuntat ca salariatii institutiei si ai unitatilor subordonate nu vor avea de pierdut la salariu, in urma trecerii contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat ca nici functionarii…

- Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului și Asociația „Povestea unei seri” ii invita pe brașoveni și turiști luni, 18 decembrie 2017, de la ora 12:00, la vernisajul expoziției „O poveste cu marionete. Colecția familiei Șesan”. Expoziția iși propune sa dezvaluie publicului brașovean un moment…