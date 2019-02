CRBL a fost inventiv! Cum a cerut-o în căsătorie pe soția sa, Elena CRBL și soția sa, Elena implinesc anul acesta 11 ani de casatorie. Pe masura ce timpul a trecut, dragostea lor a crescut și, iata ca și astazi se iubesc la fel ca in prima zi și se ințeleg de minune. Cei doi au impreuna o fetița pe nume Alessia, in varsta de 8 ani. CRBL, pe numele sau real, Eduard Mihail Andreianu, in varsta de 40 de ani, se poate declara un barbat implinit din toate punctele de vedere și pentru ca iubirea lor a facut fața probei timpului, cei doi au decis sa-și reinnoiasca juramintele și sa organizeze o petrecere pe masura: “In noiembrie 2018 am implinit 10 ani de casnicie, dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

