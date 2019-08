Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut vineri dimineata o prima victorie la turneul amical de la Zalau. Fetele lui Bogdan Burcea s-au impus cu scorul de 27-26 in fata formatiei U Cluj. Cea mai buna marcatoare a Craiovei a fost Ana-Maria Ticu, cu 9 reusite, urmata de Khavronina si Tatar, cu…

- ​Stadionul Ion Oblemenco gazduiește în aceasta seara duelul dintre CSU Craiova și AEK Atena, din turul trei preliminar al Europa League. Partida începe de la ora 19:30 și poate fi urmarita în direct pe Digi Sport 1 și Look Plus. Echipele de start:Craiova: Pigliacelli -…

- Cea mai cunoscuta jurnalista din Romania pe investigațiile despre copii disparuți, Adriana Oprea, iși exprima opinia cu privire o dezbatere la zi in societate: e normal sa fie vandute cartele prepay 0763.931.765 – e numarul cartelei prepay de pe care joi, 25 iulie, la ora 10:30, mama Alexandrei a primit…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a debutat cu o victorie in seria partidelor amicale din perioada precompetitionala. Formatia antrenata de Bogdan Burcea s-a impus vineri, cu scorul de 27-26 (18-13), in fata celor de la Corona Brasov, in primul sau joc de la Cupa Valcii. In jocul de debut al turneului…

- La propunerea Complexului Energetic Oltenia, consilierii locali din Craiova au votat ieri un proiect de hotarare prin care pretul gigacaloriei a fost majorat de la 292,67 lei la 321,57 lei, ceea ce inseamna o crestere de 10%. Consilierii PNL din CL Craiova au votat impotriva proiectului…

- De-a lungul anilor, caricaturistul Stefan Popa Popa's a fost numit cetatean de onoare in 26 de localitati din Romania. Artistul mai ramane cu 24, dupa ce municipalitatile din Slatina si Craiova au hotarat sa-i retraga titlurile decernate.

- Alexandru Ionița (24 de ani) va evolua urmatorul sezon pentru CSU Craiova. Mijlocașul ofensiv al campioanei CFR Cluj a fost imprumutat pentru un sezon in „Banie". Craiovenii au in contract și o opțiune de transfer, in vara lui 2020, in valoare de un milion de euro. Ionița se va alatura lotului condus…

- Alianta USR – PLUS a castigat alegerile in municipiul Craiova, cu cateva mii de voturi peste PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Mai sunt trei sectii de numarat, insa rezultatul final nu mai poate fi inversat. In judetul Dolj, PSD a iesit pe primul loc, urmat de PNL si Alianta 2020. Potrvit…