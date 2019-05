Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus cu 31-25 in meciul dustinut in aceasta dimineața in Sala Polivalenta in fața formației HC Zalau, in etapa a 24-a din Liga Florilor. Iata declaratiile oferite de antrenorul Bogdan Burcea si jucatoarele ...

- Clubul SCM „U“ Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei de volei masculin SCM „U“ Craiova – ACSVM Zalau, programata duminica, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta din Banie, contand pentru etapa a 7-a din play-off-ul Diviziei ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova a debutat cu dreptul in play-off-ul Diviziei A1. Gruparea din Banie s-a impus cu 3-1 in confruntarea susținuta sambata seara, in Sala Polivalenta, in fața formației Dinamo București, la capatul unei evolutii slabe ...

- Echipa masculina de volei SCM “U” Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 in partida susținuta sambata, in Sala Polivalenta din Banie, in fața formatiei Explorari Baia Mare, contand pentru etapa a 22-a, ultima din campionatul regular al Diviziei A1. ...

- Formația masculina de volei SCM “U” Craiova s-a impus, scor 3-0, in partida susținuta sambata seara, in Sala Polivalenta din Banie in fața echipei Steaua, contand pentru etapa a 20-a din Divizia A. In ciuda diferenței, meciul a fost foarte ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova intalneste sambata, de la ora 11.00, in Sala Polivalenta din Banie, pe CSM Slatina, intr-o partida contand pentru etapa a 19-a din Liga Florilor, iar obiectivul este unul clar: victoria. Antrenorul secund Costin „Deme“ ...

- Derbiul Olteniei la handbal feminin, din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor, SCM Craiova – SCM Valcea, consumat joi seara, in Sala Polivalenta, s-a incheiat cu victoria formatiei din Zavoi cu scorul de 25-19 (13-12). Golurile echipei din Banie ...

- Echipa masculina de baschet SCM „U“ Craiova a reusit sa-si treaca in cont primul succes din Top 6, invingand sambata seara, scor 80-76, in Sala Polivalenta din Banie, pe BCMU Pitesti, intr-o partida contand pentru etapa a treia din Grupa ...