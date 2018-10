Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „legume – fructe ”, in municipiul Craiova. Politistii care au partcipat la activitate au verificat 15 ...

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza noua 9 percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la peste 4.500.000 de lei. 5 persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din Olt – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, ...

- In perioada 17-18 septembrie, politistii din cadrul IPJ Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat mai multe acțiuni pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu produse din tutun. Cu aceasta ocazie au fost identificati sase barbati si ...

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat miercuri, 12 septembrie, o actiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert, din domeniul comercializarii peștelui și a produselor din pește, in Craiova. Politistii au verificat 10 societati…

- F.T. Noile fițe ale zilelor noastre constau in aceea de a nu mai merge la discoteca, cum se intampla pana mai in urma cu vreo zece ani, ci la cluburi. Lucru de ințeles de altfel, daca ținem cont de “teoria evoluționista”” in domeniu. Adica, daca prin anii 60 – 70 și, in unele localitați uitate de Dumnezeu,…

- La data de 25 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au depistat o femeie de 46 de ani, din Craiova, care oferea spre vanzare țigari fara timbre de marcaj romanesc. Cu ocazia depistarii, asupra femeii a fost ...

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, in Craiova, o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „legume-fructe”. Politistii au verificat 12 societati comerciale si 10 persoane fizice, in urma abaterilor ...

- Sase copii si un adult au avut nevoie de ingrijiri medicale in timp ce se aflau la o pensiune din statiunea Bran, județul Brașov, cel mai probabil fiind vorba despre o toxiinfectie alimentara. Joi seara, serviciul de urgenta 112 a fost solicitat sa intervina la o pensiune din Bran, unde erau cazati…