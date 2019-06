Craiovean înjunghiat pentru un telefon mobil Procurorii doljeni au cerut si obtinut, la sfarsitul saptamanii trecute, arestarea preventiva a unui craiovean de 56 de ani, acuzat ca a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Pe scurt, anchetatorii au retinut ca altercatia a izbucnit dupa ce un barbat a sustinut ca i-a fost furat telefonul mobil. Inculpatul este tatal unui tanar trimis recent in judecata in dosarul privind atacul armat din cartierul craiovean Rovine. Articolul Craiovean injunghiat pentru un telefon mobil apare prima data in GAZETA de SUD . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati si-a gasit sfarsitul, dupa ce a intervenit intr-un conflict spontan dintre mai multi indivizi! El a vrut sa calmeze spiritele dar nu a simtit si pericolul. A fost injunghiat in piept. Atacul socant a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Urmeaza imagini si informatii…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta s a aflat, in data de 16 mai 2019, apelul formulat impotriva sentintei nr. 209 din 6 februarie 2019, pronuntata de Judecatoria Tulcea. Inculpatul minor C.O., cu antecedente penale, a primit pedeapsa luarii masurii educative neprivative de libertate a asistarii zilnice,…

- Un barbat de 37 de ani, din Capitala, a fost reținut de ofițerii polițiști pentru comiterea unui jaf.Cazul a avut loc in seara zilei de 15 martie a anului curent, in timp ce victima, un barbat de 45 de ani se deplasa pe str. I.

- Procurorii din Florida au renuntat la toate acuzatiile penale impotriva luptatorului irlandez Conor McGregor, starul artelor martiale mixte (MMA), dupa arestarea acestuia pentru un presupus furt al telefonului mobil apartinandu-i unui fan, informeaza BBC. Incidentul a avut loc pe 11 martie, in momentul…

- D. Nelu, in varsta de 42 de ani, a fost gasit mort intr-o locuinta de pe strada Musatini. Din primele informatii, el a fost injunghiat cu un cutit de unchiul sau, in varsta de 80 ani. Apelul la 112 s-a facut in jurul orei 14.40. La fata locului au ajuns politistii criminalisti. Crima a avut loc in locuinta…

- Procurorii din Alba ancheteaza un caz de omor produs noaptea trecuta, in localitatea Craciunelu de Jos. Potrivit unor surse, o femeie in varsta de 37 de ani și-ar fi injunghiat mortal soțul, in cursul nopții trecute. Victima este un barbat in varsta de 44 de ani. Crima s-ar fi petrecut pe fondul unei…

- La data 14.03.2019 procurorii DIICOT-B.T.Olt au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul M. M. C., pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.In fapt s-a retinut faptul ca, la inceputul lunii februarie 2019, inculpatul M. M. C. a achizitionat, de pe…

- Mai multe echipaje de poliție și jandarmi au fost solicitate, vineri seara, sa aplaneze un scandal iscat intr-o familie de romi din satul Bascenii de Sus, comuna Calvini. Un barbat de 62 de ani a ajuns la spitalul din Nehoiu cu rani la cap și torace, dupa ce a fost lovit cu o sticla in […]