Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Marius Avram va arbitra meciul CRAIOVA - VIITORUL, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:30, CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE. CRAIOVA VIITORUL LIVE STREAM VIDEO…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a spus, de curand, ca brandul Steaua poate ajunge, din nou, in posesia lui Gigi Becali, daca acesta plateste trei milioane de euro.

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a intrat in direct la GSP Live și a vorbit despre victoria celor de la FCSB cu CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Vezi AICI clasamentul din Liga 1!Vezi AICI programul etapei #9Vezi AICI statisticiVIDEO cu cele mai tari…

- HC Zalau a cedat la limita in fața celor de la SCM Craiova, 26-27, ratand egalul la ultima faza. Dupa victoria istorica in fața CSM București, 25-24, cea care a starnit multa rumoare in lumea handbalului, HC Zalau a pierdut miercuri meciul din etapa a doua a Ligii Naționale, 26-27 la Craiova, cu Sport…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca Florin Halagian, care a decedat la varsta de 80 de ani, a fost unul dintre cei mai valorosi cinci tehnicieni pe care i-a avut Romania. "Dumnezeu sa-l odihneasca! Un mare antrenor,…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a avut mesaj ferm pentru antrenorul Eugen Neagoe, care a suferit un infarct in timpul meciului Dinamo – Craiova, din etapa a doua a Ligii...

- CFR Cluj va întâlni, miercuri, de la ora 21:00, pe teren propriu, kazahii de la FC Astana, în returul primului tur preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur, echipa din Kazahstan a câstigat cu 1-0. „Pentru mine, personal, este cel mai greu meci oficial…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat, insa, in stilu-i caracteristic, cu mult umor. „Nu ma bag in intimitațile fiecaruia, mai ales ca, daca e vorba de gelozie, face parte din omenie. Numai fraierii nu sunt geloși! Iar daca nu a fost gelozie, s-au batut pe…