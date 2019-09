Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA // Tensiunile de la Craiova au atins un prag maxim dupa eliminarea din Europa League suferita in fața celor de la AEK Atena (1-3 la general). Oltenii scarțaie și in campionat, astfel ca postul lui Corneliu Papura (47 de ani) e in mare pericol. Oficialii alb-albaștrilor, in frunte cu finanțatorul…

- Umiliți in Banie de grecii de la AEK Atena, oltenii de la CSU Craiova au sperat ca vor intoarce soarta calificarii in deplasare. Intr-un meci disputat fara spectatori, AEK a deschis scorul in minutul 26 al returului din turul trei preliminar Europa League, prin Mantalos.Craiova a marcat unicul…

- Craiova va juca azi, de la ora 21:00, contra grecilor de la AEK Atena, in manșa secunda din turul III al preliminariilor Europa League. AEK Atena - Craiova va fi in direct de la ora 21:00 pe Look Plus șI liveTEXT pe GSP.RO. In tur, la Craiova, scorul a fost 2-0 pentru greciDaca trece de AEK, Craiova…

- Meciul retur dintre AEK Atena si "U" Craiova va fi difuzat in direct si in exclusivitate de Look Plus. Partida este programata joi, 15 august, de la ora 21:00. In tur, grecii s-au impus cu 2-0, potrivit Mediafax.Partida retur se va disputata de asemenea fara spectatori, asa cum s-a intamplat…

- Craiova a pierdut prima manșa cu AEK Atena din turul III preliminar al Europa League, scor 0-2 (Mantalos '61, Livaja '85). Oltenii au contestat decizia UEFA de a nu permite fanilor prezența pe stadion. Returul AEK Atena - Craiova va avea loc joia vitoare, la Atena, fara spectatori. Daca trec de greci,…

- Craiova - AEK Atena // Oltenii au pus azi in vanzare biletele pentru meciul tur cu grecii. Aceste sunt distribuite la pachet, pentru meciurile cu AEK Atena (8 august), contand pentru turul 3 preliminar al Ligii Europa, și Sepsi (11 august), din Liga 1. Prețuri: 25 de lei la peluze, 50 de lei la tribuna…

- U Craiova s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupa in minutul 119, timp de 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva pe teren. (Detalii…

- Craiova a trecut de Honved la finalul unei duble manșe dramatice in Europa League, caștigata de olteni dupa penalty-uri, scor 3-1 (0-0 in timpul regulamentar). CS Universitatea risca sa joace fara spectatori meciul cu AEK Atena din turul III. Oltenii au șanse mici sa aiba suportul fanilor la turul cu…