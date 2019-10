Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe DN 7, în localitatea Titu din judetul Dâmbovita, se închide de vineri pâna duminica, în vederea desfasurarii Târgului Anual din acest oras, a anuntat, vineri, Compania

- Circulația rutiera pe Transalpina se inchide sambata și duminica intre Novaci și Ranca, pentru un concurs automobilistic, potrivit Mediafax.Potrivit CNAIR, sambata și duminica, se inchide circulația rutiera pe Transalpina intre Novaci și Ranca, pentru desfașurarea unui concurs de automobilism…

- Circulația rutiera in Curtuiușu Mare va fi blocata sambata, 24 august, in intervalul orar 10-16, iar in aceste condiții va recomandam sa urmați ruta ocolitoare, pe traseul Valea Chioarului – Varai – Curtuiușu Mare. Drumul a fost blocat din cauza lucrarilor de asfaltare care se executa la Curtuiușu Mare.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca pe 14 august va avea loc la Istanbul, pe stadionul Besiktas, Supercupa Europei la fotbal."Autoritatile competente turcesti au anuntat ca circulatia autovehiculelor…

- Primaria Targoviște aduce la cunoștința participanților la traficul rutier ca circulația pe str. Calea București intersecție cu str. Petru Cercel (sens giratoriu Rompetrol) va fi restricționata, in intervalul 20 iulie (ora 18.00) – 21 iulie (ora 05.00) ca urmare a unor lucrari de asfaltare – covor asfaltic.…

- Primaria Targoviște aduce la cunoștința participanților la traficul rutier ca circulația pe str. Calea București intersecție cu str. Petru Cercel (sens giratoriu Rompetrol) va fi restricționata, in intervalul 20 iulie (ora 18.00) – 21 iulie (ora 05.00) ca urmare a unor lucrari de asfaltare – covor asfaltic.…

- Valoarea estimata a lucrarilor de reabilitare a podului peste raul Arges, pe DN 5, este de 8,932 milioane de lei, fara TVA.Potrivit unui comunicat al CNAIR, accesul pe pod se va inchide incepand cu ora 11:00, iar timp de sase luni circulatia se va desfasura pe podul provizoriu situat la…

- De astazi, circulatia rutiera se va inchide pentru 24 de ore pe DN 3, km 66 797 pentru lucrari la linia ferata, anunta DRDP Constanta C.N.A.I.R. S.A D.R.D.P. spune ca in zona mentionata se vor executa "Reparatii curente trecere la nivel L800, km 69 518 statia Lehliu , situata la intersectie cu DN 3,…