Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa precizez ca sunt multe organizatii judetene in tara care vor sa organizeze astfel de mitinguri. E primul care se organizeaza la noi la Craiova. Vom prezenta si candidatii si mesajele de campanie electorala. Toti vom fi imbracati in alb, vineri, la orele 16.00. Vor vedea si craiovenii si…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, la Craiova, la o intalnire regionala cu alesii locali, activul de partid si candidatii liberali pentru alegerile europarlamentare, ca PSD nu mai face campanie electorala, "pentru ca le este frica sa iasa pe strada". "Dragi frati si surori, sa aratam…

- Liberalii iși prezinta astazi, la Craiova, candidații la alegerile europarlamentare din 26 mai. Fostul jurnalist Rareș Bogdan și președintele partidului, Ludovic Orban, au fost in aceasta dimineața in Piața Centrala din Craiova pentru o baie de mulțime. Ei au stat ...

- In timp ce PNL a evitat, fie prin președintele sau, Ludovic Orban, fie prin candidatul care deschide lista pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, sa se pronunțe despre situația lui Augustin Lazar, despre care documentele au demonstrat ca a fost implicat in decizia prin care un fost disident anti-comunist…

- Sala Polivalenta din Cluj-Napoca a fost plina de membrii PNL din toate județele Transilvaniei. Evenimentul a început cu un moment muzical oferit de Aurel Tamaș și Dinu Iancu Salajanu. Reprezentanții partidului, Ludovic Orban, flancat de Rareș Bogdan, Emil Boc, Daniel Buda și Alin Tișe,…

- "Voi ramane acelasi si ma voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvantului. (...) Parasesc presa cu durere, a fost cea mai grea decizie a mea din aceasta viata. Bunul Dumnezeu mi-a dat totul in presa, pornind de la presa locala, la regionala si apoi in topul jurnalistilor din Romania…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…