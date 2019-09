Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va aborda meciul cu U Craiova din deplasare cu lotul complet, accidentații din ultima perioada putând fi folosiți la meciul de pe "Ion Oblemenco" (Liga 1, etapa IX). Alte promisiuni, cât adevar?"Jucatorii au fost accidentati, jucatorii au revenit, toti de…

- Craiova - FCSB este, de departe meciul etapei a 9-a din Liga 1, iar apetenta fanilor olteni pentru fotbal s-a probat si cu acest prilej. Chiar daca au ramas mai bine de patru zile pana la ora partidei, conform oficialilor craioveni, toate biletele puse in vanzare pentru partida s-au epuizat, anunța…

- Victor Pițurca (63 de ani) vrea o suprafața de joc hibrida, insa primarul Ghenoiu susține ca „investiția e prea mare pentru noi acum. Va fi un gazon ca pe Național Arena”. Craiova - FCSB se va disputa duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și…

- Victor Pițurca (63 de ani), noul manager al Craiovei, a bifat 4 victorii din 4 posibile cand a debutat pe banca unei echipe de Liga 1 pe teren propriu, trei cu Steaua, una cu oltenii. Craiova - FCSB se joaca duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie. Din 2014,…

- CRAIOVA // La presiunile lui Victor Pițurca, noul manager general al Craiovei, primarul Mihail Genoiu schimba suprafața de joc de pe „Oblemenco”. In perioada lucrarilor, oltenii vor juca aproape sigur pe noul stadion al Pandurilor, arena pe care o vor și inaugura. A trebuit sa vina Victor Pițurca la…

- Ceea ce anunta primarul Craiovei, Mihail Genoiu, in exclusivitate pentru Gazeta de Sud, cu privire la gazonul stadionului „Ion Oblemenco“ se va materializa. Intr-o conferinta de presa sustinuta astazi, edilul-sef al Baniei a anuntat ca s-a luat oficial decizia ca gazonul arenei „Ion Oblemenco“ sa fie…

- Pavel Badea, unul dintre oficialii celor de CS Universitatea Craiova, a anunțat astazi ca gazonul de pe arena „Ion Oblemenco” va fi schimbat in curand. Problematica suprafața se prezinta in condiții nesatisfacatoare și la partida cu Astra Giurgiu din aceasta seara. „Din cate am inteles, primarul Craiovei…

- Victor Pițurca (63 de ani) va prelua conducerea bancii tehnice a Craiovei la data de 1 septembrie, iar primul sau meci in calitate de manager va fi cel cu FCSB. Craiova și FCSB se intalnesc in etapa a noua a Ligii 1, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie, meci care se va juca cel mai probabil pe 14…