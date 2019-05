Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 16 ani inecat in mare, la Mamaia, a fost gasit in Navodari, dupa multe ore de cautari. Scafandrii militari au incercat din nou, in aceasta dimineata, sa aduca la mal trupul elevului de 16 ani, inecat la Mamaia in urma cu doua zile și in cele din urma au reușit. Corpul baiatului fusese…

- Iosif-Corneliu Mitroi, care participa la „Școala de vara“ a Ministerului Apararii Naționale, a fost dat disparut dupa ce n-a mai ieșit la mal. Mitroi Iosif-Corneliu, elev al Colegiului Militar Național „Tudor Vladimirescu” din Craiova, este cautat de ieri de forțe impresionante…

- Un elev al Colegiului Militar din Craiova, in varsta de 16 ani, a dispaurt in mare marti dupa amiaza, in zona statiunii Mamaia, el fiind cautat de scafandri potrivit news.roPotrivit Ministerului Apararii, Iosif-Corneliu Mitroi, elev al Colegiului Militar National „Tudor Vladimirescu” din Craiova,…

