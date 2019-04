Stiri pe aceeasi tema

- Juventus se pregatește pentru sezonul viitor, iar principala ținta a torinezilor este mijlocașul croat Ivan Rakitic, 31 de ani. Barcelona s-ar putea desparți la finalul sezonului de mijlocașul Ivan Rakitic, dupa ce a anunțat transferul lui Frenkie De Jong, pentru 70 de milioane de euro. Gazzetta dello…

- Barcelona s-a impus in deplasarea de la Betis Sevilla, scor 4-1, intr-un adevarat recital dat de Leo Messi și Luis Suarez. Leo Messi a deschis scorul in minutul 18 din lovitura libera și a ajuns la 27 de goluri marcate din aceasta ipostaza. Tot argentinianul a marcat și golul de 2-0, dupa o acțiune…

- Șeful Secției pentru Investigarea Magistraților, Gheorghe Stan, impreuna cu adjuncta sa, Adina Florea, au facut joi mai multe declarații. Gheorghe Stan a confirmat ca Secția pentru Investigarea Magistraților a solicitat de la DNA dosarul TelDrum in care președintele PSD, Liviu Dragnea, este implicat.…

- FIFA obliga cluburile sa vireze un procent din suma incasata in urma unui transfer catre echipele care au format jucatorul respectiv, daca acesta nu este un produs 100% al echipei de la care a fost cumparat. Astfel, din cele 8 milioane de euro pe care le va primi de la New York City FC pentru Alexandru…

- FC Viitorul Constanta si Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0, duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a ratat un penalty in acest meci, prin atacantul bosniac Elvir Koljic, al carui sut a fost aparat de Valentin Cojocaru (31).…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta in premiera informatii din draftul Raportului de țara in domeniul economic, care va fi publicat in aceasta primavara de Comisia Europeana. Documentul a fost trimis la Guvern, de unde se va intoarce, cu observatii, la Bruxelles.Raportul precizeaza ca, potrivit prognozelor…