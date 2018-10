Stiri pe aceeasi tema

- Liga I, etapa a 11-a: Vineri, 5 octombrie – ora 21.00: Poli Iași – FC Viitorul; Sambata, 6 octombrie – ora 18.00: „U” Craiova – Hermannstadt, ora 21.00: Astra – CFR Cluj; Duminica, 7 octombrie – ora 14.00: Dunarea Calarași ...

- Desi italianul Mirko Pigliacelli a avut evolutii excelente in acest debut de sezon, U Craiova il va transfera pe postul de portar si pe veteranul Eduard Stancioiu. In varsta de 37 de ani, fostul goalkeeper de la Sportul, CFR Cluj, ASA Targu Mures si FCBS va juca acum in Liga 1 Betano...

- Nationala feminina de junioare (sub 18 ani) a obtinut a treia victorie la Campionatul Mondial din Polonia, scor 28-19 cu nationala tarii gazde, astfel ca a obtinut deja calificarea in optimile de finala cu doua meciuri mai devreme.

- FCSB a obtinut, duminica, prima victorie in acest sezon al Ligii I, dupa ce a invins, pe Arena Nationala, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Poli Iasi, in etapa a III-a. Au marcat Gnohere '24, '58, Man '86 si Morutan '90+3, scrie news.ro.Moussa Sanoh (Poli Iasi) a fost eliminat direct in minutul…

- Meciul Sepsi Sfantu Gheorghe - U Craiova din etapa a 2 a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la ora 18:00. Partida e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- Alexandru Ionița II n-a confirmat inca la CFR Cluj, deși in acest start de sezon antrenor a fost Edward Iordanescu, un tehnician cu care jucatorul a mai colaborat și la Astra. Deși n-are multe meciuri in tricoul campioanei Romaniei, atacantul in varsta de 23 de ani e dorit de U Craiova. Ionița chiar…

- Echipa de junioare II a Romaniei s-a incoronat la Cluj, joi, 19 iulie, devenind campioana europeana, dupa ce a trecut in finala de Rusia cu 3-2. Adversarele au condus la un moment dat cu 2-0, dar Elena Zaharia si Luciana Mirtofan au intors miraculos rezultatul.

- La aproape 28 de ani de la lansarea Supercupei Romaniei, sambata se va disputa a 20-a sa editie. De-atunci au existat cinci eventuri care au intrerupt continuitatea competitiei, pana ce in 2010 s-a hotarat ca si in cazul in care o echipa