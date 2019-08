Stiri pe aceeasi tema

- Craiova a trecut de Honved la finalul unei duble manșe dramatice in Europa League, caștigata de olteni dupa penalty-uri, scor 3-1 (0-0 in timpul regulamentar). CS Universitatea risca sa joace fara spectatori meciul cu AEK Atena din turul III. Oltenii au șanse mici sa aiba suportul fanilor la turul cu…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) le-a trimis un mesaj de incurajare foștilor sai colegi, inaintea meciului din turul II preliminar al Europa League, cu Honved Budapesta. Partida se joaca astazi, de la ora 19:55 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Fostul capitan al oltenilor, acum jucator la New York City FC,…

- CSU Craiova evolueaza astazi in turul II preliminar al Europa League, contra ungurilor de la Honved, liveTEXT pe GSP.ro, de la ora 19:55. Partida nu este televizata. Marius Zavoianu, fostul șef de galerie al Craiovei Maxima, a facut un apel la fanii formației lui Corneliu Papura și le cere acestora…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova intalneste, joi, de la ora 19:55, pe Stadionul ETO Park din Gyor, formatia maghiara Honved Budapesta, intr-o partida contand pentru prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League. Returul este programat la Craiova, pe 1 august. Antrenorul echipei de…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi ideal ca formatia sa sa marcheze dar sa nu primeasca gol in partida din deplasare cu Honved Budapesta, programata, joi, in prima mansa a turului al doilea preliminar al…

- Echipele Universitatea Craiova, FCSB si FC Viitorul si-au aflat, astazi, la tragerea la sorti de la Nyon, posibilele adversare in cazul in care vor ajunge in turul trei preliminar al Europa League. Daca va trece in turul doi de Honved Budapesta, Universitatea Craiova va intalni echipa greaca AEK Atena.…

- MILSAMI ORHEI - FCSB 1-2 // Dupa calificarea celor de la FCSB in turul II al Europa League, Gigi Becali a declarat ca și-a dorit ca U Craiova sa piarda meciul cu FK Sabail. FCSB va juca in turul II cu Alashkert, in timp ce U Craiova o va intalni pe Honved Budapesta. Meciurile vor avea loc pe 25 iulie…

- FCSB și CSU Craiova evolueaza, joi seara, in manșa retur a primei runde preliminare din Europa League. Echipa antrenata de Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 in partida tur, disputata pe teren propriu, impotriva celor de la Milsami și nu ar trebui sa intampine probleme in deplasarea de la Orhei (Moldova,…