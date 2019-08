Stiri pe aceeasi tema

- Craiova s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupta in minutul 119 pentru 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva la centru. Craiova…

- UEFA va derula o ivestigatie dupa incidentele de joi seara, de pe „Ion Oblemenco”, dar decizia s-ar putea lua dupa dubla cu AEK Atena, astfel ca la meciul tur oltenii ar putea fani in tribune.

- U Craiova s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupa in minutul 119, timp de 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva pe teren. (Detalii…

- U Craiova e in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupa in minutul 119, timp de 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva pe teren. U Craiova va juca…

- U Craiova s-a calificat cu emoții in turul III al preliminariilor Europa League, dupa 3-1 la penalty-uri cu Honved. Partida a fost intrerupa in minutul 119, timp de 30 de minute, dupa ce o bricheta l-a lovit in cap pe arbitrul Arnold Hunter. Ulterior, meciul a continuat cu arbitrul de rezerva pe teren.…

- Mirko Pigliacelli (26 de ani) a fost eroul Craiovei in returul cu Honved, disputat pe teren propriu, 0-0, 3-1 la penalty-uri, in cadrul turului secund al preliminariilor Europa League. Vezi AICI desfașurarea partidei In runda urmatoare, oltenii o vor intalni pe AEK Atena, pe 8 august la Craiova și,…

- Arnold Hunter, arbitrul returului dintre Craiova și Honved, e mai dur cu oaspeții. Din cauza lui, președintele lui Anderlecht a facut o criza de nervi in 2016, la un meci din Europa League disputat la Atena. Craiova - Honved se joaca joi, de la ora 19:15 și va fi transmis pe TV Digi Sport, Look Plus,…

- CSU Craiova evolueaza astazi in turul II preliminar al Europa League, contra ungurilor de la Honved, liveTEXT pe GSP.ro, de la ora 19:55. Partida va fi arbitrata de Kevin Clancy și nu este televizata. Cu Kevin Clancy la centru, Viitorul a pierdut și la seniori, 1-3 cu Vitesse, sezonul trecut, tot in…