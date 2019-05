Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile de republicani A si B ale Academiei de Fotbal „Gica Popescu“ au castigat „dubla“ cu CSS Craiova, sustinuta sambata, la „Hanul Doctorului“, din etapa a 16-a a Campionatului National de Juniori – seria 6. Astfel, la Under 19, formatia ...

- O platforma auto sa rasturnat., in urma tamponarii cu un alt autoturism, pe Calea Bucuresti, in zona Hanul Doctorului. Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Circulatia este restrictionata in zona. Revenim ...

- Campionatul Național de semimaraton s-a desfașurat pe 30 martie, in Parcul „Crang” din Buzau. In aceasta competiție la care au putut lua parte juniori, tineret și seniori, Alexandru Nicolae Soare (antrenat de Cristina Alexe – CS Știința Bacau, CSM Bacau), a caștigat cursa seniorilor, spre incantarea…

- Mult sau putin? 2.830 de evenimente, dintre care 17 au fost incadrate ca infractiuni si 595 de sanctiuni contraventionale au fost depistate de cele 99 de camere video montate in Parcul „Romanescu“ din Craiova si puse in functiune in anul ...

- Craiova a fost ieri gazda examenului national pentru toate rasele de caini cu pedigree și fara. Peste 15 exemplare din toata Oltenia au participat pentru ca specialistii sa vada nivelul de obedienta si socializare in zona urbana. Chintesența acestui examen ...

- Lucrarile de reabilitare la podul suspendat din Parcul „Romanescu“ din Craiova au demarat la inceputul acestei saptamani. Pe 25 februarie s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor. Acestea se fac cu fonduri europene si se vor intinde pe o perioada ...

- Fanii Craiovei au venit in numar destul de mare la București pentru a o susține pe CS U. In jur de 3000 de olteni au stat in peluza oaspeților și au incurajat echipa chiar și dupa infrangerea cu FCSB de pe Arena Naționala, 2-3. Suporterii s-au incalzit pentru derby inca de pe drum. ...