CRAIOVA - FCSB // Oltenii umplu stadionul la revenirea lui Victor Pițurcă! Se joacă cu casa închisă Craiova și FCSB se dueleaza duminica, in cadrul etapei a noua din Liga 1 și se anunța o atmosfera incendiara. Craiova - FCSB se joaca duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. Oltenii au anunțat intr-un mod inedit pe pagina oficiala de Facebook faptul ca au vandut toate biletele pentru aceasta intalnire. Aceștia au postat un dialog tipic oltenesc intre doi presupuși suporteri ai echipei pregatite de catre Victor Pițurca. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Sorin Carțu, președintele oltenilor, susține ca partida se va juca in fața unui stadion arhiplin. „Stadionul va fi plin. Absolut! Nu e nicio indoiala in directia asta. Azi dimineata mai erau vreo 3.000 de bilete disponibile, si acelea in colturile terenului si in inaltul peluzei, la cucurigu. Cred…

- Victor Pițurca (63 de ani), noul manager al Craiovei, a bifat 4 victorii din 4 posibile cand a debutat pe banca unei echipe de Liga 1 pe teren propriu, trei cu Steaua, una cu oltenii. Craiova - FCSB se joaca duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie. Din 2014,…

- Craiova s-a pus serios pe treaba, dupa revenirea lui Victor Piturca (63 de ani) in Banie. Oltenii i-au adus pe Andrei Ivan, Alexandru Matel si Ivan Cosic, dar nu se opresc aici, anunța MEDIAFAX.Citește și: Solicitare urgenta in cazul Caracal! Mutarea facuta azi Au pus ochii pe un atacant…

- Victor Pițurca, noul manager general al Craiovei, iși incepe activitatea in Banie cu o conferința de presa ce va avea loc de la ora 16:00 și un antrenament deschis publicului, incepand cu ora 18:30. Fostul selecționer va vorbi pentru prima data in fața presei in calitate de manager al Craiovei, iar…

- CRAIOVA // La presiunile lui Victor Pițurca, noul manager general al Craiovei, primarul Mihail Genoiu schimba suprafața de joc de pe „Oblemenco”. In perioada lucrarilor, oltenii vor juca aproape sigur pe noul stadion al Pandurilor, arena pe care o vor și inaugura. A trebuit sa vina Victor Pițurca la…

- Victor Piturca isi pregateste debutul la CS U Craiova, formatie cu care a semnat pentru 3 ani. Dupa intreruperea campionatului pentru meciurile echipelor nationale, fostul selectioner isi va incepe mandatul intr-o partida cu FCSB!

- Andrei Ivan (22 de ani) s-a intors in Liga 1! A revenit la Craiova, club care l-a dorit de ceva timp. Oltenii au fost in lupta cu un club din Franta, dar Ivan a acceptat revenirea in Romania. Anuntul a fost facut public de olteni, marti, printr-un comunicat pe pagina de Facebook.Citește și: Traian…

- Craiova face din nou eforturi pentru a-l repatria pe Alex Baluța, atacantul vandut in 2018 Slaviei Praga, și de a-l convinge pe Hagi sa i-l cedeze pe Virgil Ghița, fundașul central de 21 ani. La semnarea contractului cu U Caiova, saptamana trecuta, Victor Pițurca a spus-o clar: „Ne mai trebuie patru,…