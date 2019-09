Stiri pe aceeasi tema

- CSU Universitatea Craiova și FCSB se vor intalni duminica, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 9-a din Liga 1. La conferința de presa de azi, Bogdan Argeș Vintila, antrenorul FCSB, a dezvaluit ca vrea sa-i pregateasca o surpriza rivalului Victor Pițurca. CS Universitatea Craiova - FCSB va fi liveTEXT,…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa inaintea meciului cu CS Universitatea Craiova, de duminica, și a anunțat ca nu va mai conta pe atacantul Lukasz Gikiewicz. CS Universitatea Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video…

- Narcis Raducan, directorul sportiv de la FCSB, a vorbit despre derby-ul cu CS Universitatea Craiova de duminica, de la ora 21:00. CS Universitatea - FCSB e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Ne pregatim ca pentru un meci mare.…

- Narcis Raducan, 44 de ani, s-a intors la FCSB, ca director sportiv, și azi a fost prezent la baza de la Berceni, oferind primele delcarații ca oficial al roș-albaștrilor. FCSB va juca la Pitești cu Poli Iași, duminica de la ora 21:00, in etapa a 6-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT, video și foto…

- FC Voluntari și Poli Iași joaca de la 18:00 in primul meci al zilei din etapa a 4-a din Liga 1. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. liveTEXT de la 18:00 » FC Voluntari - Poli Iași Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile:…

- Ionuț Panțiru, 23 de ani, a susținut azi prima conferința ca jucator al celor de la FCSB. Fundașul stanga a vorbit despre meciul cu Astra, luni de la ora 21:00, și despre atmosfera din lot. Meciul va fi de la ora 21:00, liveTEXT, video, foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom…

- Galeria lui CFR Cluj a anunțat ca nu se va prezenta la meciul impotriva celor de la Dinamo, deoarece sunt nemulțumiți de restricțiile de securitate impuse de catre campioana Romaniei in privința achiziționarii biletelor. CFR Cluj - Dinamo se joaca azi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și video…

- Dinamo va juca sambata, de la ora 21:00, contra campioanei CFR, intr-un meci care sa va juca la Cluj. Pe banca echipa roș-albe va sta secundul Sebastian Moga, care-i va lua locul lui lui Eugen Neagoe, dupa problemele pe care acesta le-a avut la inima la meciul cu Craiova. CFR Cluj - Dinamo se joaca…