Stiri pe aceeasi tema

- Probele la cald ale RADET vor incepe duminica seara, de la ora 22.00, pentru consumatorii din mediul urban din Bucuresti. „Actiunea se deruleaza progresiv avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si numarul mare al consumatorilor. Probele la cald se vor desfasura astfel incat,…

- RADET Bucuresti anunta ca, incepand de duminica, 21 octombrie, la orele 22.00, va demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi scazute in serile urmatoare.

- RADET Bucuresti anunta ca, incepand de duminica, 21 octombrie, la orele 22.00, va demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi scazute in serile urmatoare, scrie Mediafax. „Actiunea se deruleaza progresiv avand…

- SC Termo Craiova SRL anunța ca incepand cu data de 22 octombrie procedeaza la efectuarea probelor la cald in vederea furnizarii agentului termic secundar pentru incalzire. Probele la cald se vor efectua intre orele 20.00 și 08.00. In scopul limitarii ...

- SC Termo Calor Confort SA Pitesti informeaza ca maine, la ora 10, incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuintelor in municipiul resedinta de judet, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Furnizarea agentului termic ...

- Se da drumul la caldura in Pitești. TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca vineri, 12 octombrie, incepand cu orele 10.00, va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. Furnizarea agentului termic pentru incalzire se va face in regim…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a sustinut o declaratie politica in plenul Camerei Deputatilor in cadrul careia a supus atentiei doua mari probleme cu care se confrunta in prezent judetul Constanta, pe care il reprezinta in Parlamentul Romaniei. Deputatul a sustinut ca, inca din noiembrie 2010, Guvernul…

- Doi agenti rusi, suspectati ca au incercat sa spioneze un laborator elvetian caruia i-a fost incredintata analiza agentului neurotoxic Noviciok, despre care Londra a spus ca a fost utilizat in otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury