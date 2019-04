Craiova: Concertul Grupului vocal bulgar „Eremia” la Biblioteca “Aman”

Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Școala Generala „Mircea Eliade” și Școala Generala „Elena Farago” din Craiova organizeaza, in data de 31 mai, Concursul Județean de Creație in Limba Engleza „O poveste pentru ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” marcheaza „Ziua Internaționala a Romilor”, pe 8 aprilie, prin organizarea unei expoziții de carte și materiale audio-video. Expoziția poate fi vizitata in sala „Marin Sorescu”, in intervalul 8-12 aprilie 2019, și are menirea de ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește sambata, 6 aprilie, incepand cu ora 11:00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea albumului de benzi desenate „RECVIEM”, primul dintr-o serie de 7 ale seriei „Vesnicii”. „Este inceputul unor peripetii ale celor ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” continua desfașurarea proiectului „De ce sa sortam gunoiul?” prin doua noi intalniri interactive. Marți, 2 aprilie 2019, incepand cu orele 11:30, respectiv 13:30, sunt așteptați la biblioteca, in salile „Acad Dinu. C Giurescu” și ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, in intervalul 1-4 aprilie 2019, activitatea cu titlul „Prinț și cerșetor – vizionare”. Acțiunea se desfașoara in cadrul proiectului „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei” și consta in vizionarea filmului de animație ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește joi, 28 martie, incepand cu ora 16:30, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Odisee in zigzag”, autor Marilena Tiugan. Evenimentul va fi moderat de Petrișor Militaru. Marilena Tiugan s-a nascut in ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” continua organizarea proiectului „Reprezentanți ai Culturii Romane” prin desfașurarea activitații cu titlul „Femei romance celebre”. Cea de-a doua tema a proiectului „Reprezentanți ai Culturii Romane” se desfașoara de-a lungul lunii martie 2019 și are…

- Biblioteca Județeana „Alexandru si Aristia Aman” gazduiește luni, 4 martie, incepand cu ora 17.00, in sala „Marin Sorescu”, o noua intalnire in cadrul Clubului Melomanilor. Acțiunea este coordonata de Maria Barbarasa și inglobeaza o serie de audiții muzicale sub titlul ...