Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CSU Craiova s-a calificat, joi seara, in turul doi preliminar al Ligii Europa, invingand cu scorul de 3-2 echipa azera FC Sabail, acasa, in mansa secunda a primei runde preliminare. In tur scorul a fost tot 3-2 pentru olteni.Joi, la Craiova, au marcat Cicaldau ’28, Vatajelu ’54 si…

- U Craiova joaca joi cel de-al doilea meci contra azerilor de la Sabail, in cadrul turului I preliminar al Europa League. Partida se va disputa de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la ora 19:00 » Craiova - Sabail Click AICI pentru live+statistici…

- Craiova debuteaza in noul sezon in deplasare cu Sabail din Azaerbaidjan, de la ora 19:00, LIVE la DIGI SPORT si LOOK PLUS. Ambele echipe au terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat, iar acum incep cu primul tur preliminar in Europa League. Castigatoarea dublei SABAIL - CRAIOVA se va…

- Dunarea Calarași și Gaz Metan Mediaș se intalnesc astazi, in penultima etapa a play-out-ului Ligii 1. Meciul se joaca de la ora 18:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Ajax și Tottenham vor juca miercuri, de la ora 22:00, in returul semifinalelor UEFA Champions League. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ajax a caștigat…

- LIVE VIDEO CRAIOVA FCSB STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. Istvan Kovacs va arbitra meciul CRAIOVA - FCSB, ajutat de asistentii Ovidiu Artene și Vasile Marinescu. Arbitru de rezerva va fi Adrian Comanescu, iar observatori, Augustus Constantin (CCA) și Eduard Alexandru (LPF). DIGI SPORT si TELEKOM…

- CRAIOVA SEPSI LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1 PLAYOFF. Horia Mladinovici va arbitra meciul CRAIOVA -SEPSI, programat, luni, de la ora 18:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Acesta va fi ajutat de asistentii Mircea Orbulet si Florin Paunescu. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit,…