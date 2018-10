Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Oltenia a intervenit, sambata, la o avarie produsa la o conducta de apa pe strada Simion Barnutiu, din Craiova, mai multe strazi din oraș fiind lasate fara apa. Avaria s-a produs in dreptul imobilului de la nr. ...

- Compania de Apa Oltenia a anuntat intreruperea alimentarii cu apa potabila, joi, 27 septembrie, intre orele 9.00 – 16.00, in municipiul Craiova, Cartierul Brazda lui NovacMotivul intreruperii alimentarii cu apa potabila este inlocuirea unei conducte de distribuție apa potabila cu ...

- Compania de Apa Oltenia a anutat ca se intrerupe alimentarea cu apa potabila, pe 26 septembrie, intre orele 9.30 – 14.30, pe traseul conductei de alimentare cu apa potabila Facai – Craiova (DN 1000 mm) pentru remedierea unei defecțiuni la ...

- S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunța ca din cauza consumului de apa la utilizatori va restrictiona temporar furnizarea apei potabile, in orasul Dabuleni, incepand de astazi. Programul de furnizare a apei potabile va fi urmatorul : 05:00 – 11:00 ...

- Compania de Apa Oltenia S.A. anunța intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, in intervalul 11 septembrie, ora 09:00 – 13 septembrie,...

- S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. anunța intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, in intervalul 11 septembrie, ora 09:00 – 13 septembrie, ora 24:00, in scopul remedierii ...

- Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa de la intersectia strazilor V. Alecsandri cu Dorobanti din localitatea Medgidia, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi 03 august 2018, in intervalul orar 16,50 19,00.Potrivit SC RAJA SA, sunt afectati de lipsa…

- Compania de Apa Oltenia a anuntat ca va sista temporar furnizarea apei potabile in cartierul Bariera Valcii si cartierul Simnicul de Jos, maine, intre orele 10.00 – 15.00, in vederea eliminarii unor disfunctionalitati privind furnizarea serviciului de alimentare cu apa ...