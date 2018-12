Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au fost solicitați astazi, in intervalul 8.00 – 13.00, pentru nu mai puțin de 120 de intervenții, multe dintre acestea vizand copaci doborați sau crengi rupte de greutatea zapezii cazute in ultimele doua zile. Incepand cu noaptea de vineri spre sambata, trotuare și strazi au fost…

- Circulatia pe DN1A, din dreptul localitatii Maneciu si pana la limita cu juetul Brasov este afectata din cauza unor copaci care au cazut pe carosabil, dar si din cauza zapezii care s-a asternut in strat consistent. In aceasta zona, masinile cu o greutate mai mare de 7,5 tone nu au voie sa circule.

- Fenomenele meteorologice periculoase, caracterizate de caderi masive de zapada, viscol, lapovita si vant puternic au dus la aparitia unor situatii de urgenta in 16 judete ale tarii si municipiul Bucuresti. Peste 150 de arbori au fost doborati din cauza vantului si a zapezii, iar 40 de masini au ramas…

- Patru copaci au cazut peste mai multe masini in municipiul Satu Mare din cauza greutatii zapezii, a informat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes. Potrivit pompierilor, in urma...

- Ninsorile abundente au facut prapad in municipiul Satu Mare. Copaci cazuti peste mașini pe mai multe strazi din oraș. Iatabilantul pompierilor: 1.Incendiu fire de curent + copac , mun Satu Mare str Afinelor, trimis si ELECTRICA 2. Copac cazut pe autoturism, mun Satu Mare, micro 16, aleea crizantemei…

- Un autoturism a cazut, in urma cu putin timp, pe o masina situata pe Bulevardul 1 Mai din Craiova, in zona Carrefour. La fata locului intervine Descarcerare Det. 1 Pompieri Craiova. De asemenea, un alt copac a cazut pe carosabil, ...

- In urma cu putin timp , s au petrecut mai multe accidente pe autostrada.Un autocar este caut in sant la km 55.La km 65, carosabilul este acoperit total de zapada, si se merge in coloana cu 60 km h.La km 69, ezista doua masini in sant , si un SUV , dar si o duba de politie lovita .Se circula foarte incet,…

- In urma cu putin timp, un copac cazut din judetul Constanta a avariat trei automobile.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare tip Cod Galben, de vreme severa, valabila pana astazi la ora 20.00, in care principalele fenomene vor fi intensificari sustinute ale vantului, ninsori viscolite,…