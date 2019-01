Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova s-a impus in fața lui Gaz Metan Mediaș, scor 2-0. Prima repriza a fost una fara goluri, dar spectatorii de pe arena Ion Oblemenco nu s-a plictisit. Italianul Mirko Pigliacelli (25 de ani) era sa o comita in minutul 35. Portarul Craiovei a plecat cu mingea la picior din careul propriu.…

- Politisti din cadrul Secției 6 Craiova au oprit, ieri, in trafic un tanar de 29 de ani, din comuna Timna, judetul Mehedinti, care conducea un autoturism pe Bld. Stirbei Voda. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca autoturismul ...

- Ieri, 21 noiembrie, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat un tanar de 23 de ani, din Craiova, in timp ce transporta cu un autoturism, prin Rast, 50 de kg de peste din specia fitofag, care ar ...

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Craiova au fost sesizati astazi ca, in noaptea de 18-19 noiembrie, persoane necunoscute, prin demontare, au sustras placutele de inmatriculare de la 11 autoturisme aflate intr-o parcare din Craiovita Noua. In cauza, politistii efectueaza cercetari ...

- In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, politisti din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Cetate au depistat, in comuna Cetate, pe strada Imparatul Traian, un tanar de 22 ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, avand numarul ...

- Ministrul Sanatatii a spus ca trei medici, intre care un rezident, s-au aflat in sala de operatie atunci cand actorul Florin Busuioc a fost supus unei intervenii chirurgicale de montare a unui stent. „Pacientul a beneficiat de interventia medicilor in momentul in care a fost nevoie, la timp,…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 Craiova au oprit, ieri, pentru control, pe Bulevardul Dacia, un autoturism, la volanul caruia se afla un tanar de 28 de ani, din municipiu. Intrucat conducatorul auto emana miros de alcool, acesta a fost testat ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, citati de News.ro, politistii au retinut trei tineri pentru 24 de ore, dupa ce acestia au intrat in locuinta unui barbat care murise intr-un accident rutier si au furat mai multe bunuri. Astfel, duminica, in jurul orei…