- Nicolae Tilihoi a fost unul dintre cei mai importanti oameni din echipa Craiovei care a scris istorie la mijlocul anilor 1980. A jucat in Banie intre 1976 si 1987 si a facut pereche in centrul defensivei cu un alt fotbalist regretat de toata lumea, Costica Stefanescu. Cu 294 de meciuri jucate pe prima…

- Dupa un incident care a avut loc, miercuri, la evenimentul intitulat Ziua Olteniei, intre cațiva meșteri populari prezenți la expoziția din foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu“ și polițiști locali din Craiova, primarul Mihail Genoiu, in incercarea de a aplana lucrurile, ...

- Cand a anunțat predarea catre Compania Naționala de Investiții (CNI) a proiectului privind reabilitarea și consolidarea corpului central al cladirii Colegiului Național „Carol I“, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a adus aminte, printre randuri, și de ansamblul de locuințe de pe ...

- Societate de constructii angajeaza muncitori calificati. Activitatea se desfasoara in Craiova si in imprejurimi. Personalul de care are nevoie societatea este pentru constructii structuri dar si finisaje. Se asigura cazare in Craiova, iar pentru punctele de lucru din jurul Craiovei se ...

- Dica l-a pus la punct pe Șumudica. Tehnicianul de la Kayserispor și-a gasit alt ”client”, pe Devis Mangia. In fotbalul romanesc nu numai patronii și conducatorii se cearta precum „țațele”, ci și antrenorii. Șumudica s-a autopropus la FCSB, iar Dica i-a raspuns. Intre timp, colericul Șumudica și-a gasit…

- Problemele existente la gazonul noului stadion, care a fost aproape impracticabil la fiecare meci disputat, sunt din cauza ca iarba nu este adaptata la conditiile climatice din România, potrivit primarului Craiovei, Mihail Genoiu.

- Lia Olguta Vasilescu spune ca Marian Vaghelie a avertizat-o chiar cu o luna inainte ca ea sa se aleaga cu dosar penal, pe vremea cand era primar al Craiovei. Aceasta si-a mai amintit o informatie din preajma alegerilor prezidentiale din 2014. Zvonul ca George Maior ar putea fi premier daca…

- SCM Craiova a realizat o mare surpriza in Cupa EHF, reusind sa se califice in semifinalele competitiei dupa ce a eliminat Lada Togliatti, una din marile favorite la castigarea trofeului. Rezultatul de exceptie al trupei din Banie a fost realizat in fieful formatiei ruse, dupa o victorie cu 26-23.…

- LIVETEXT Liga I, play-off, prima etapa: CFR Cluj – CSM Poli Iași (vineri, 20.45, Digi, Telekom, Look). Ardelenii lui Dan Petrescu incep lupta pentru titlu. Antrenorul liderului Ligii 1 considera ca elevii sai nu vor avea un meci ușor cu ieșenii, dar spera ca fotbaliștii sa reziste presiunii din ultima…

- Fostul primar al Craiovei, Olguța Vasilescu, anunța intr-o postare pe Facebook ca stadionul de fotbal Ion Oblemenco a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume.„Stadionul de fotbal din Craiova a fost desemnat pe locul 4 intre cele mai frumoase stadioane din lume de…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 6 martie, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Meciul se va juca, probabil, cu casa inchisa! 30.000 de oameni sunt așteptați la meci. CSU Craiova – Dinamo 1-0 A marcat: Bancu (56) VIDEO, AICI Min. 88: schimbare…

- Chiar daca noul stadion al Craiovei arata impecabil, de aceleași aprecieri nu se bucura gazonul, care este foarte prost. Iar vremea și zapada din ultima vreme l-au stricat și mai rau. La partida de azi dintre Universitatea și Dinamo, bucați mari de gazon sareau in sus de parca ar fi fost prinse cu…

- CSU Craiova și Dinamo au ca obiectiv Cupa Romaniei. ”Avem multe lucruri de aratat” Reprogramata de FRF, partida din sferturile de finala al Cupei Romaniei, CSU Craiova – Dinamo, va avea loc, marți, de la ora 17.00, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul, programat inițial joia trecuta și mai apoi amanat…

- Arma folosita de barbatul banuit ca a talharit, vineri seara, o agentie de pariuri sportive din centrul Craiovei era neletala si nu necesita autorizare, iar politistii au recuperat prejudiciul in totalitate, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj. Un barbat de 24 de ani din Craiova a intrat…

- Un barbat este cautat de politistii doljeni dupa ce a jefuit o agentie de pariuri din Craiova, el amenintand-o cu un pistol pe angajata unitatii si furand suma de 7.000 de lei. Femeia nu a fost ranita in urma acestui incident. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri,…

- Un barbat din Craiova a jefuit o agentie de pariuri, dupa ce a amenintat angajata cu un pistol, Talharul a fugit din agentie cu suma de 7.000 de lei. Un barbat este cautat de polițiștii doljeni dupa ce vineri seara a intrat inarmat intr-o casa de pariuri din centrul Craiovei și, sub amenințarea pistolului,…

- Jaf armat la o casa de pariuri sportive din centrul Craiovei. Atacatorul a reusit sa fuga cu toate incasarile dupa ce a amenintat-o pe angajata cu un pistol. Politia il cauta acum pe barbat, atacul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Andrei Lazar si Alin Andrei Nicolae, zis Impresie, sunt acuzati ca l-au agresat anul trecut in luna decembrie pe patronal unui bar din centrul Craiovei. Pe data de 29 ianuarie au fost arestati pentru ca au incalcat obligatiile impuse de procurorul de caz prin masura controlului judiciar.

- Fanii dinamoviști se vor deplasa in numar mare la Craiova, pentru duelul din Cupa Romaniei, deși nu sunt de acord cu disputarea partidei. Dinamo a anunțat ca 630 de fani au achiziționat bilete pentru sfertul de finala din Cupa Romaniei contra Craiovei. Fanii sunt indignați ca Federația Romana de Fotbal…

- Ședința ordinara de ieri a Consiliului Local (CL) al municipiului Craiova s-a transformat rapid intr-o disputa intre consilierii din opoziție și primarul Mihail Genoiu pe seama acțiunii de deszapezire a orașului. Edilul a considerat ca, in ciuda mesajelor primite de ...

- Recent inauguratul stadion al lui U Craiova a fost inclus pe lista celor mai votate zece stadioane inaugurate anul trecut. Juriul concursului a fost asigurat de 5 arhitecți renumiți din lumea sportului. Votul final pentru stabilirea celui mai spectaculos stadion va avea loc in perioada urmatoare, pe…

- Un tanar din Craiova a iesit, luni seara, la schi, pe strazile din oras, reușind sa faca senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta. In același timp, un tramvai deraia in centrul Craiovei și era repus pe șine cu ajutorul unui utilaj…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- ACS Poli are ultimul meci din sezonul regulat in deplasare, la Craiova, vineri, de la ora 20:45. Asadar, Leo Grozavu si alb-violetii vor avea o misiune dificila cu CS Universitatea. Timisorenii nu vor putea miza pe Mihai Roman, adus tocmai din Banie, in timp ce celelalte ultime achizitii, Ciacchieri…

- Sorin Carțu, fost antrenor al Craiovei și FCSB-ului, a vorbit despre parcursul lui Dinamo din acest sezon. Acesta e de parere ca formația din "Ștefan cel Mare" nu are ce cauta in play-off. "Mai bine pentru Craiova (n.r. daca Dinamo nu ajunge in play-off), macar in obiectivul minim, acela de a prinde…

- Recent, la Craiova, cu ocazia dezbaterii bugetului de cheltuieli al orașului pe anul 2018, primarului Mihail Genoiu i s-a pus din nou in vedere organizarea unui referendum impotriva centralei nucleare de la Kozlodui și a investițiilor pe care bulgarii le fac acolo, scrie Gazeta de Sud . Luminița Simoiu,…

- Mihail Genoiu, Primarul Craiovei, insoțit de administratorul public Sorin Manda și de arhitectul Mircea Diaconescu, consilier al primarului, au fost prezenți, vineri, la o intalnire de lucru cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de managerul de țara pentru Romania ...

- Locatarii unui bloc din centrul Craiovei traiesc un cosmar. Oamenii sunt nevoiti sa suporte mirosuri grele din apartamentul unei vecine care crește cateva zeci de pisici. Desi au facut numeroase plangeri catre autoritati, situatia a ramas neschimbata.

- Eugen Neagoe si-a certat jucatorii la flash-interviul de dupa infrangerea suferita la Craiova, 0-1 cu CS U Craiova. Antrenorul covasnenilor de la Sepsi a fost nemultumit de cum au tratat unii dintre fotbalistii sai faza din minutul 61 din care s-a marcat, lovitura libera a lui Gustavo, a vorbit…

- Devis Mangia, italianul de pe banca lui CS U Craiova, a vorbit despre victoria oltenilor reușita in fața lui Sepsi Sfantu Gheorghe, 1-0. "Sunt mulțumit ca nu am primit gol, chiar asta le-am spus jucatorilor inainte de meci și ma bucur ca acest lucru nu s-a intamplat. Am spus inainte de meci ca meciul…

- Marius Briceag (25 de ani) poate ajunge la finalul sezonului langa Cosmin Moți și Claudiu Keșeru la Ludogoreț. Pana sa-l transfere pe Baluța, Craiova are șanse importante sa se desparta de un alt fotbalist, fundașul stanga, Marius Briceag. Daca totul va decurge normal, atunci echipa lui Keșeru și a…

- Peste 4.000 de suporteri au umplut astazi pana la refuz Sala Polivalenta din Banie pentru meciul de handbal feminin dintre SCM Craiova si Brest Bretagne (Franta), din etapa a cincea a grupei A din Cupa EHF. Suporterii au venit dotati ...

- 5.000 de oameni le-au purtat pe oltence spre victorie. Franțuzoaicele de la Brest nu au mai dat gol in ultimele 11 minute și Craiova a revenit de la 11-15! Cea mai prețioasa victorie din istoria Craiovei. ...

- Patru barbati de etnie roma din Craiova sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice. Toti au fost implicati intr-un scandal in plina strada in centrul orasului in urma cu doua zile.

- CS U Craiova s-a desparțit de Niko Datkovic. Fotbalistul venit sub forma de imprumut de la Spezia va reveni la echipa din Serie B. Spezia il vinde pe fundasul de 24 de ani in Polonia, pe o suma importanta de bani. In alta ordine de idei, croatul nu mai intra in planurile antrenorului Devis Mangia pentru…

- Alexandru Baluța este unul dintre cei mai curtați jucatori ai Ligii 1 in aceasta iarna, fiind chiar și pe lista FCSB-ului la un moment dat. In 22 de meciuri in acest sezon in toate competițiile a marcat de 11 ori și a oferit 4 pase decisive. Fotbalistul este gata sa plece de la formația olteana in cazul…

- Nici nu a apucat sa se prinda zapada cazuta in Banie duminica seara, ca au și inceput sa apara primele reacții din partea unor elevi mai glumeți din fire și nu foarte dornici de carte. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a ...

- Gigi Becali a facut in aceasta iarna o oferta pentru Alexandru Baluța. 2,5 milioane de euro a oferit patronul FCSB, insa oficialii celor de la CS U Craiova nici n-au vrut sa auda. Acum, patronul FCSB i-a dat de gol pe șefii Craiovei, anunțand ca mijlocașul ofensiv are o oferta din Germania. "Pe Baluța…

- Stramoșul ministrului Lia Olguța Vasilescu ar fi… Ana Aslan, inventatoarea medicamentului revoluționar Gerovital, folosit de celebritațile din lumea intreaga. Deputatul social democrat nici nu știa despre legatura cu reputatul medic gerontolog. In plin scandal politic ce risca sa cutremure PSD, Lia…

- Președintele CJ, Ion Prioteasa, a anunțat, intr-un interviu acordat GdS, ca o firma din Germania, care produce piese de schimb pentru Audi și Ford, iși va deschide o fabrica in noul parc industrial de la marginea Craiovei și ca va ...

- CSU Craiova transfera un portar din Serie A: oltenii sunt interesați de de Andrea Seculin, goalkeeperul celor de la Chievo Verona. CSU Craiova negociaza zilele acestea transferul unui italian, care evolueaza in Serie A. Gianluca Di Marzio, cunoscutul jurnalist italian, scrie pe site-ul sau ca oltenii…

- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a dezvaluit ieri, dupa ședința extraordinara a Consiliului Local, cam ce direcții va urma municipalitatea in acest an, ținandu-se cont și de bugetul de care va dispune. Legat de acest aspect, edilul a precizat ca investițiile ...

- Mihai Stoica spune ca declaratiile "razboinice" ale oficialilor craioveni au drept unic scop sa-l faca pe Gigi Becali sa achite clauza de reziliere de 3 milioane de euro, lucru care nu se va intampla.FCSB a oferit 2,5 milioane de euro, plus TVA, spune Mihai Stoica. "Oamenii ce vor? Hai…

- Oricine trece pe Strada Unirii din Craiova, urcand dinspre marele sens giratoriu al Caii Bucuresti, considerat „kilometrul 0” al Craiovei, pe partea stanga, este atras de maretia unui palat, care parca vine din alta lume, supranumit micul „Schonbrunn” al Craiovei.

- Marcel Popescu, președintele lui CSU Craiova, il ironizeaza pe Nicolae Dica despre care spune ca e secundul lui Gigi Becali la FCSB. "Nu stiu daca jucatorii Craiovei sunt doriti si de secundul Dica. Cred ca doar principalul are cuvantul acolo. Secundul doar antreneaza, dar asta este o alta poveste.…

- Șase tone de sticla sparta au lasat craiovenii in centrul orașului, dupa petrecerea care s-a desfașurat in strada in noaptea de Revelion. Dupa concertul in aer liber care a avut loc, la cumpana dintre ani, in Craiova, una dintre strazile ...

- Gigi Becali il vrea cu orice chip pe Alexandru Baluța de la CSU Craiova și a facut o noua oferta in schimbul mijlocașului de 24 de ani. Patronul FCSB oferea pana acum 2,2 milioane de euro, iar zilele trecute s-a decis sa puna pe masa oltenilor 2,5 milioane de euro, plus Vlad Achim, anunța Fanatik. ...

- Gigi Becali nu renunța la ideea de a-l aduce la FCSB pe Alexandru Baluța, mijlocașul ofensiv al celor de la CSU Craiova. Patronul FCSB a dezvaluit ca este fanul lui Baluța și a facut o...