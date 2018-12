Stiri pe aceeasi tema

- In Ajunul Craciunului in biserica se citesc Ceasurile Imparatesti si se savarseste Vesperoliturghia Sf. Vasile cel Mare (Liturghia de seara), scrie calendarulortodox.ro. La toate aceste slujbe sunt citite profetii din Vechiul Testament despre Nasterea Domnului. Citeste si CADOURI DE CRACIUN…

- La fiecare sfarsit de an, pe 25 decembrie, crestinii sarbatoresc Craciunul sau Nasterea Domnului (nasterea lui Iisus Hristos). Aproape toata lumea cunoaste insemnatatea acestei sarbatori si obiceiurile locale, insa putini cunosc detalii mai neobisnuite despre aceasta sarbatoare. Iata, in cele ce urmeaza,…

- ”Am cunoscut bine sfarsiturile de luna dificile, cand trebuie sa strangi cureaua. Am fost somer in Franta, iar sotia mea, care are si ea studii superioare, a lucrat ca simpla vanzatoare intr-un magazin Leclerc”, a povestit Ladislau Boloni pentru Sport Foot Magazine, antrenorul echipei Antwerp evocand…

- Un polițist din Harare, Zimbabwe, a descoperit ca soția sa il inșela. Femeia nu avea un singur amant, ci trei! Tinashe Jala a descoperit ca soția lui, Sibongile Shana, avea mai multe relații extraconjugale, a dezvaluit iharare.com . El a reușit sa „fure” contul soției sale de WhatsApp și a aflat detalii…

- Sarbatorile de iarna nu sunt un motiv de bucurie chiar pentru toata lumea. Daca pentru unii, Craciunul vine cu bucate tradiționale diverse și cadourile visate multe saptamani de zile, in Botoșani, pentru sute de copii, Moș Craciun e mai sarac.

- A fost depașita o linie roșie? Anunțul unui cercetator chinez legat de nașterea primilor bebeluși modificați genetic a fost caracterizat de numeroși oameni de știința drept un act "periculos" și "iresponsabil", scrie AFP.

- Craciunul e in decembrie, cum putem aduce noi sarbatoarea lui Moș Craciun cu cateva luni mai devreme? Nu vom avea decorațiuni, brad, cadouri, unde va fi Moșul? In fața bolii, in fața unui suflet de copil bolnav nimic nu este imposibil. Povestea lui Keith, un baiețel de 12 ani din Ohio, SUA, a mobilizat…

- Familia e cea mai importanta. Si e bine sa ai grija de ea mereu. Dar, ca sa fim sinceri, e usor s-o ignoram in cea mai mare parte a timpului. Totusi, pentru asta exista Craciunul, nu? Ca sa-ti speli greselile sau absenta din timpul anului si sa le amintesti tutror membrilor de familie ca-i…