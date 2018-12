Stiri pe aceeasi tema

- A fost cea mai lunga noapte pentru milioanele de copii care au mers la culcare cu gandul la cadourile pe care le vor gași sub brad. Crestini din toate colturile lumii, din Europa, pana in China, Irak, sarbatoresc Nasterea Domnului, chiar daca obiceiurile difera pe alocuri.

- Craciunul este sarbatorit astazi pe tot globul, cu obiceiuri care mai de care mai trasnite sau induiosatoare. La Casa Alba, Donald Trump si sotia sa, Melania au primit telefoane de la copiii care doreau sa afle cand vine Mosul cu daruri.

- Calendar – 25 decembrie. Craciunul – Nașterea Domnului Considerat in vechile calendare, chiar creștine, drept celebrare a Anului Nou (fapt susținut și de numeroasele practici magice ale Ajunului), Craciunul a pastrat pana la urma cu preponderența imaginea sarbatorii creștine, in care mai pot fi decelate…

- Nasterea Domnului Iisus Hristos este sarbatorita pe 25 decembrie, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. VEZI: MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei…

- Creștinii celebreaza Craciunul, adica Sarbatoarea Nașterii Domnului, in fiecare an, pe 25 decembrie. Exista multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și chiar daca unele dintre ele au fost inlocuite, altele s-au pastrat.

- "NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei lui Mos Craciun in 24 decembrie. Personalul militar care se ocupa de NORAD Track Santa este sustinut de aproximativ 1.500 de voluntari care fac programul posibil in fiecare an", se arata pe contul de Twitter al NORAD. Potrivit…

- Un declin substantial in capacitatea jurnalistilor de a-si face meseria a fost remarcat in Yemen, Burundi, Romania, Zanzibar si Turcia, tara in care reporterii au recunoscut in particular ca se abtin sa scrie despre presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, din teama de justitie.Aparitia…

- Halloween este sarbatorit in noaptea de 31 octombrie in spațiile de limba engleza, dar in toate colțurile lumii exista obiceiuri legate de celebrarea stramoșilor cu ritualuri colorate care aduna comunitatea in aceasta perioada, scrie Mediafax.Halloween (o abreviere pentru "All Hallows' Evening")…