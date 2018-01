Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit vechiului calendar iulian, sarbatoarea Nasterii Domnului Iisus Hristos, stabilita pe 7 ianuarie, este prefatata de seara de Ajun, cand copiii si tinerii imbracati in costume traditionale, avand colaci legati cu stergare inflorate, colinda pe la casele rudelor si prietenilor, in cete, pentru…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Ziua premergatoare sarbatorii Craciunului este una deosebita din punct de vedere liturgic, fiind de asemenea o zi de post mai aspru decât celelalte, deoarece se ajuneaza pâna seara. Ajunul Craciunului este ultima zi de post din Postul Nasterii…

- Ajunul Bobotezei este prima zi de post din Noul An, dupa 11 zile de sarbatori în care nu au mai fost restricții alimentare. „Înainte de Boboteaza, avem o zi în care se ajuneaza, oamenii pregatindu-se astfel pentru marea sarbatoare din data de 6 ianuarie. Ajunul Botezului este…

- Presedintele Igor Dodon le-a transmis un mesaj de felicitare cetatenilor cu prilejul Anului Nou. Traditional, evenimentul a avut loc la ora 23.55, la postul public de televiziune. O premiera pentru Republica Moldova a fost faptul ca seful statului s-a adresat moldovenilor impreuna cu sotia sa, Galina…

- In Ajunul Craciunului, Liceul Teoretic Teiuș, s-a transformat intr-o „casa” primitoare unde ”gazdele”, cadrele didactice, au așteptat colindatorii. Zeci de elevi au colindat cadrele didactice ale Liceului Teoretic Teiuș in seara de Ajun, promovand moștenirea culturala romaneasca și au expus valorile…

- Pretutindeni în lume, popoarele crestine, între care si cel român, celebreaza de secole Nasterea Domnului, Craciunul, la 25 decembrie. La început, praznicul Nasterii Mântuitorului se sarbatorea împreuna Boboteaza. Din secolul al IV-lea, cele doua praznice…

- În Ajunul Craciunului, gospodinele pregatesc covrigi, colaci (care, în tradiția populara, trebuie sa aminteasca de înfașurarea unei mâini cu degetele întinse aparținând Craciunesei, care a ajutat-o pe Maica Domnului la nașterea pruncului și careia i-au fost taiate…

- Cel mai așteptat moment al sarbatorilor de iarna este acela in care colindatorii iți trec pragul casei și iți ureaza toate cele bune pentru noul an. Fie ca sunt adulți sau copii, colindatorii, costumați in haine de sarbatoare, aduc bucurii in fiecare casa prin cantecele tradiționale, specifice sarbatorilor…

- Moldovenii care sarbatoresc Nasterea Domnului pe stil nou au mers la cumparaturi pentru masa de Craciun. Desi au ramas doar doua zile pana la sarbatoare, oamenii nu se imbulzesc la tarabele cu produse.

- Nadine nu și-a sarbatorit niciodata ziua nunții. Mulatra cunoscuta de public drept cantareața care s-a lansat la ”Școala Vedetelor”, se considera acum o femeie implinita, cu o familie minunata. In Ajunul Craciunului, telespectatorii Antena Stars pot urmari o ediție speciala a emisiunii ”Dincolo de aparențe”…

- Tradiția colindului este pastrata cu sfințenie de unii romani in aceasta saptamana. La poarta celebrului taragotist Dumitru Farcaș a batut un grup de colidatori din Maramureș, apoi și-au facut apariția și cantarețul de muzica populara Aurel Tamaș și consultantul politic Cozmin Gușa.Un grup…

- Ca in fiecare an, in zilele premergatoare Craciunului, localitațile județului zumzaie de agitația specifica. Ieri, la Huși, toata lumea se grabea sa gaseasca marfa buna, intr-un timp cat mai scurt. Cat despre ce iși doresc hușenii de la Moș Craciun: “Sanatate, pentru ca e mai buna decat toate! Și ar…

- Craciunul este sarbatoarea cea mai importanta pentru crestini, este sarbatoarea Nasterii Mantuitorului, sarbatoarea bucuriilor, pacii si linistii sufletesti. Este o perioada in care primim si daruim iubire si caldura sufleteasca. In acest context, Centrul Școlar de Educație Incluziva „Orizont”…

- Cea mai dragalasa si mai entuziasta ceata de colindatori ne-a trecut pragul inca de dimineata, cand 12 prichindei cu caciulite rosii si obraji imbujorati au cantat din tot sufletul „Iata, vin colindatorii!”. Copilasii din Clasa mijlocie C de la Gradinita cu program prelungit nr. 23 din Timisoara s-au…

- Colindatorii au pornit deja prin cartierele din Negrești-Oaș. Inveșmantați in culori vii și batand la tobe, aceștia au colindat azi (18 decembrie) dupa-amiaza pe strazile din oraș. Este o tradiție de ani de zile ca odata cu apropierea sarbatorii Nașterii Mantuitorului, colindatorii veniți din alte județe…

- Se apropie Craciunul iar glasurile grupurilor de colindatori au inceput sa rasune si la sediile de politie din judetul Maramures. Azi, 14 decembrie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost gazdele unui grup de colindatori din localitate. Copiii din Suciu de Sus au fost primii care au…

- Moldovenii nu sustin organizarea unui referendum impotriva sistemului de vot mixt, iar cheltuirea banilor publici pentru o asemenea initiativa este inutila. De asemenea, acestia considera ca referendumurile sunt populiste.

- - Când ați înțeles ca automobilele sunt pasiunea dumneavoastra? — Toata "nebunia" asta a început înca din facultate, chiar daca facultatea pe care am ales-o atunci nu are nici o treaba cu ceea ce fac acum. Totuși, zic eu, pasiunea din copilarie și-a spus…

- Republica Moldova ramâne una dintre cele mai sarace țari din lume. Din cauza saraciei fiecare persoana în parte o duce rau, iar în ansamblu societatea e saraca. Și invers, o țara saraca diminueaza potențialul economic, social și cultural al unei persoane, contribuind la degradarea…

- 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, a fost celebrata pentru prima data in comuna argeșeana Titesti. Evenimentul organizat de primarul Gheorghe Savu s-a dovedit a fi unul special, locuitorii comunei fiind foarte incantați de manifestațiile ce au avut loc de Ziua Naționala a Romaniei. Sarbatoarea…

- „Adevarul“ a mers in Republica Moldova pentru a afla ce parere au moldovenii despre proiectul unirii si pentru a aduce in Romania mesajul lor cu ocazia Zilei Nationale. A gasit o tara divizata intre Est si Vest, intre Romania si Rusia. O bucata de pamant aflata exact intre marile blocuri geopolitice…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Începând cu data de 1 decembrie 2017, de la ora 16.00, cetațenii români vor beneficia de posibilitatea de a calatori în Canada fara vize. Schimbarea intervine și în cazul moldovenilor cu cetațenie româna. Potrivit Ministerului…

- Luni, 4 decembrie, Grigore Leșe prezinta, la Sala Studio a Teatrului Național “I.L.Caragiale” din București, începând cu ora 19, Concertul Extraordinar de Sarbatori, “Așteptând Craciunul”. Maestrul Grigore Leșe împreuna cu Cete de…

- Crestinii ortodocsi, dar si cei romano-catolici sarbatoresc astazi Intrarea Maicii Domnului in Biserica, primul praznic important din Postul Craciunului si cel mai nou dintre acelea care aduc cinstire Preacuratei Fecioare. Praznicul s-a tinut prima data in veacul al VI-lea cand, langa ruinele templului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, de comun acord cu Prima Doamna a țarii, au decis sa ofere 30 de costume populare pentru cetațenii noștri stabiliți peste hotare. Inițiativa vine dupa ce mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare au adresat mai multe solicitari in acest sens.

- A posti nu inseamna a inlocui mancarea de dulce cu cea de post, ci a renunța total la mancare și bautura, in anumite intervale de timp. ”Postind, adica nemancand cate o zi intreaga (sau și mai multe, cei ce pot) ori mancand paine și band apa o data in zi (dupa ceasul al treilea de dupa-amiaza), ne infranam…

- Singurul pictor și desenator de blazoane din Transilvania, artistul plastic Novak Jozsef din Targu Mureș, care visa in copilarie sa devina cavaler, a fost facut cavaler al Ordinului Sfantul Gheorghe din Vișegrad tocmai pentru performanțele sale artistice atinse in domeniul heraldicii. Novak…

- Situația de la Dinamo nu-l ajuta pe Gigi Becali, care susține ca nu are ce sa cumpere de la formația rivala. "Cainii" vor vinde mai mulți jucatori in aceasta vara pentru a face bani sa supraviețuiasca. "Nu am ce sa cumpar de la Dinamo. Singurul pe care il vreau este Nemec. Și Hanca e un jucator bun,…

- CHIȘINAU, 11 nov — Sputnik, Serghei Țurcanu. La Chișinau, pe data de 23 noiembrie 1952, a fost arestat Nicolai Pavlenco, care era inginer militar de gradul trei și șef al sectorului Nr.5 de lucrari în domeniul construcțiilor militare. S-ar parea ca e un caz obișnuit pentru…

- E pierdere de vreme ca agricultorii sa mai asteapte compensatii financiare pentru pierderile suferite din cauza secetei de asta-vara. Chiar daca pe canalele oficiale faptul nu a fost inca transmis, sefii asociatiilor de producatori agricoli l-au putut afla cu ocazia unei recente intrevederi cu reprezentantii…

- Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail.

- Singurul mod de a localiza si securiza toate siturile nucleare din Coreea de Nord ar fi o interventie americana terestra, se arata intr-o scrisoare transmisa de responsabili din Pentagon Congresului american. Documentul a fost publicat sambata de Washington Post, relateaza AFP.

- Dupa ce ai absolvit o facultate, ai avut o experiența la un birou de traduceri, dar și dupa o activitate în jurnalistica, ai decis sa îți faci bagajul și sa pleci într-o țara straina. De ce ai luat aceasta decizie radicala, și nu ușoara, presupun eu? Ideea de a pleca din…

- CHIȘINAU, 1 nov — Sputnik, Cezar Salagor. Marți, Consiliul Municipal Chișinau a aprobat decizia privind construcția unei case parohiale în parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" din Capitala. Potrivit proiectului, edificiul va avea o suprafața de 680 de metri patrați…

- Euforia Halloweenului a scos noaptea trecuta petrecaretii din casa. Localurile din Capitala au fost pline de vrajitoare, vampiri si monstri. Intr-un centru comercial a fost organizat un show de magie pentru sute de oameni deghizați.

- MONEASA. Statiunea Moneasa pare sa nu aiba nicio perspectiva, pentru ca nu are cine sa finanteze investitii in noi atractii turistice. Proprietarii hotelurilor par interesati doar sa vanda, iar administratia locala nu are nicio posibilitate de a face investitii majore, decat accesand fonduri europene.…

- De Halloween, eroii zilei sunt vrajitoare, fantome, zombie, vampiri, mumii, schelete, varcolaci si chiar demoni. Contrar a ceea ce s-ar putea crede, Halloweenul nu a luat naștere in Statele Unite. Existenta acestei sarbatori este mult mai veche si a luat ființa in vestul Europei.

- Angajatii ANAF care au incercat, joi, sa acceseze internetul la serviciu au primit un mesaj, pe ecranul calculatorului, prin care erau informati ca “accesul la internet este nefunctional din cauza expirarii licentei demo a programelor de filtrare si securizare”. Purtatorul de cuvant al Directiei…

- Iorgulescu l-a invins categoric pe Sorin Dragoi, presedintele Consiliului de Administratie de la Poli Timisoara, cu 13-1. Mandatul președintelui LPF este de 5 ani. Acesta este al doilea mandat consecutiv al lui Iorgulescu, care a preluat șefia in 2013 de la Dumitru Dragomir, scrie GSP.…

- SOCI, 22 oct — Sputnik, Cezar Salagor. Republica Moldova este un stat neutru și acest lucru este consfintit în Constituția moldoveneasca. În acest context, l-am întrebat pe expertul turc ce cale ar trebuie sa urmeze țara noastra în vederea asigurarii securitații…

- Telenovela Oltchim pare sa ajunga la final, dupa cinci ani in care statul a incercat in repetate randuri sa vanda Compania. Singurul producator de soda caustica din Europa Centrala va fi vandut pe bucati.

- Saptamana trecuta, bloggerul rus Ilya Varlamov, care a revenit a nu știu cata oara in Republica Moldova la Sarbatoarea vinului, și-a impartașit ultimele sale impresii despre Chișinau. Trebuie sa spun ca parerea dansului despre capitala noastra nu este dintre cele mai bune și nici pe departe de lauda.…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB-ului, este de parere ca echipa antrenata de Nicolae Dica a facut un meci bun la Voluntari, unde ros-albastrii au obtinut doar o remiza, 0-0. "Mie azi mi-a placut Steaua, in anumite momente. In prima repriza au fost vreo 20 de minute cand echipa a pasat…

- CHIȘINAU, 11 oct — Sputnik. În Republica Moldova, prețurile se schimba mereu, însa de cele mai multe ori aceste schimbari sunt în detrimentul consumatorului. Se scumpește tot, de la pâine pâna la combustibili și servicii, iar o scadere a prețurilor se atesta…

- Ziua de duminica, dominata de ploi, frig si vant, s-a terminat intr-un mod cat se poate de frumos pentru un iesean. Acesta a jucat la Loto 6/49 si a castigat marele premiu, peste un milion de euro. Premiul de categoria I a fost castigat la agentia din Piata Unirii, 22-001, unde a mai fost castigat…

- Interpretul român Ștefan Banica jr. va evolua în Piața Marii Adunari Naționale pe 14 octombrie, când este sarbatorit Hramul Chișinaului. Interpretul de peste Prut va avea un recital, în comun cu Orchestra fraților Advahov și Alex Calancea Band. Concertul se va încheia…