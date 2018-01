Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul.

- Sarbii de la Svinita, o localitate mehedinteana din Clisura Dunarii, sunt in sarbatoare astazi, 7 ianuarie. Localnicii, ortodocsi de rit vechi, respecta traditia si pregatesc mancaruri alese pentru masa de Craciun.

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil vechi. Sute de enoriasi au venit de dimineata la Catedrala "Nasterea Domnului" din Capitala, pentru a participa la slujba de Craciun.

- "Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi si ne trimite la surse spirituale, precum si la traditii originale si uneste popoarele in jurul valoriloe crestine eterne ale tarii noastre", a declarat Putin, conform comunicatului de la Kremlin. El a adus un omagiu si "actiunii dezinteresate…

- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- Sute de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc azi Craciunul pe rit vechi, fie ca sunt in nordul Africii, in Orientul Mijlociu, in Balcani sau in Rusia. Acesti credinciosi marcheaza Nașterea Domnului conform calendarului iulian, ce are un decalaj de 13 zile fata de cel gregorian folosit de marea…

- Brasovul si statiunile de schi din zona, Predeal si Poiana Brasov, au fost luate cu asalt de catre turistii moldoveni, ucraieneni si rusi, care sarbatoresc Craciunul dupa calendarul vechi.

- Nr. unic nr. format vechi : 116 212 2018 Data inregistrarii 04.01.2018 Data ultimei modificari: 05.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minor Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte NEGRARU CRISTINA Reclamant NEGRARU STEFANIA Parat ...

- Mii de moldoveni sunt in toiul pregatirilor pentru Craciun, sarbatoarea care aduna la masa intreaga familie. Cetele de colindatori vestesc nasterea Domnului, iar mirosul de bucate traditionale a invaluit ulitele din sate.

- Primii turisti din Republica Moldova, Ucraina si Rusia au ajuns la Poiana Brasov si Predeal, pentru a petrece Craciunul pe rit vechi, care se sarbatoreste pe data de 7 ianuarie. Unii turisti au ajuns in statiune cu masinile personale, iar altii cu autocarele. Acestia sint cazati la hoteluri de trei…

- Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al romanilor, care era de 355 zile. Insa, ramanea anual o diferenta de timp de zece zile intre aceste doua sisteme, si chiar intre fiecare…

- Aglomeratie in vamile de la granita cu Republica Moldova Foto: Arhiva. Este aglomeratie în vamile de la granita cu Republica Moldova, pentru ca zeci de mii de moldoveni vin în România sa petreaca sarbatorile pe stil vechi. Potrivit autoritatilor, numarul celor care au trecut…

- Credinciosii de stil vechi, care pastreaza calendarul iulian, sarbatoresc duminica, 7 ianuarie, marele praznic al Nasterii Domnului. Revelionul pe stil vechi este sarbatorit in noaptea de 13 spre 14 ianuarie, iar Boboteaza pe 19 ianuarie. Craciunul este cinstit de credinciosii suceveni de stil ...

- Mii de turiști moldoveni, ruși și ucraineni care serbeaza Craciunul pe rit vechi au sosit în stațiunile de pe Valea Prahovei, cea mai cautata stațiune fiind Sinaia. Șeful Centrului de Informare Turistica Sinaia, Paul Popa, a declarat, pentru Mediafax, ca mii de turiști moldoveni, ucranieni…

- Craciunul si Anul Nou sunt sarbatorile pline de stralucire si cele mai asteptate in Moldova. Acestea constituie un prilej de bucurie atat pentru copii, cat si pentru adulti. Mai ales ca la noi imprejurarile au facut ca aceste principale sarbatori de iarna sa fie marcate de doua ori.

- Nu v-ati facut inca planuri de Revelion si Craciunul pe stil vechi? Nicio grija. Agentiile de turism isi mentin pachetele promotionale pentru cei care au decis sa-si aleaga destinatia pe ultima suta de metri.

- Pentru cei care respecta calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea in 1582odata cu Sfantul Ion, pe 7 ianuarie, se incheie Sarbatorile de iarna. Pentru cei care au ramas insa la calendarul pe stilul vechi, calendarul iulian, in luna ianuarie se da startul Sarbatorilor de iarna. In anul…

- In Capitala, de Craciun, cea mai mare forfota a fost la targ. Mii de oameni au profitat de vremea calda si au scos copiii la plimbare si la o intalnire cu Mos Craciun. "Am ales sa ii facem un cadou nepoticai de Craciun.

- Mii de credinciosi s-au adunat, noaptea trecuta, la Vatican. Papa Francisc a oficiat liturghia nasterii Domnului la Bazilica Sfantul Petru. Astazi, capul Bisericii Catolice va rosti traditionala urare ”Urbi et Orbi”.

- Cu zambete și voie buna, așa au dat startul sarbatorilor de iarna membrii diasporei moldave de la Viena, Austria. Copii din diaspora au avut o surpriza nemaipomenita fiind invitați la un spectacol de zile mari in limba romana.

